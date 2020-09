Elezioni e referendum: apertura straordinaria per l'anagrafe di Verona

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per l'elezione del Presidente della Regione Veneto e il rinnovo del Consiglio regionale, oltre che per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, nella giornata di domenica, e dalle 7 alle 15 il lunedì. Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le votazioni. Sulla tessera elettorale è indicato il numero della sezione nella quale ci si deve recare a votare. L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

CARTA DI IDENTITÀ - Si ricorda che tutte le carte di identità scadute durante l’emergenza Covid, ossia dopo il 31 gennaio 2020, sono state prorogate fino al 31 dicembre. Pertanto si tratta di documenti validi per il voto, non serve recarsi agli uffici dell’Anagrafe per rinnovarli.

TESSERA ELETTORALE - Dopo il servizio rapido attivato nelle Circoscrizioni, lo Sportello di via Adigetto e l’Ufficio elettorale rimarranno aperti in via straordinaria venerdì, sabato e durante le giornate di voto. In caso di smarrimento, esaurimento degli spazi, ristampa con aggiornamento dell’indirizzo o ritiro di tessere elettorali in giacenza, è possibile recarsi negli appositi uffici. L’ingresso sarà per tutti da via Pallone 13, con i seguenti orari: venerdì e sabato dalle 9 alle 18, domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. L’accesso sarà libero, fino alle ore 23 di domenica, senza appuntamento. Obbligatorio indossare la mascherina, mantenere il distanziamento e igienizzare le mani.

NUMERO VERDE - Con la chiamata all’800300170, completamente gratuita, si possono chiedere all’Ufficio Elettorale informazioni sulle consultazioni, ad esempio: gli orari e le sedi di voto, informazioni sulle sezioni elettorali; seggi privi di barriere architettoniche e servizi di trasporto speciale; tessera elettorale (in caso di smarrimento, di trasferimento di residenza); problematiche legate al voto domiciliare o al voto assistito; modalità di riscossione onorari componenti di seggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ZTL - Per consentire e facilitare le operazioni di voto e gli spostamenti del personale impiegato nelle consultazioni, l’accesso alla Zona a Traffico Limitato sarà libero dalle ore 13.30 di oggi, alle 10 di martedì 22 settembre.