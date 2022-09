Urne aperte fino alle 23, circa 700mila veronesi possono votare per un nuovo Parlamento

È arrivato il giorno del voto. Oggi, 25 settembre, fino alle 23 gli elettori di tutta Italia sono chiamati a rinnovare i due rami del Parlamento, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. E sono circa 700mila gli abitanti della provincia di Verona che entro questa sera potranno andare alle urne per esprimere la loro preferenza.

Per votare ci si deve recare al seggio con un documento di identità e con la tessera elettorale. Nel caso in cui un elettore non avesse una tessera elettorale oppure se la sua tessera non avesse più spazi per il timbro, per tutta la giornata di oggi è possibile richiedere una nuova tessera elettorale negli uffici comunali.

Gli elettori riceveranno due schede elettorali, una rosa per la Camera dei Deputati e una gialla per il Senato. Per la prima volta i giovani tra i 18 e i 25 anni potranno votare anche per il Senato della Repubblica. E questa è anche la prima votazione con il Parlamento ridotto, in virtù della riforma che ha diminuito il numero dei deputati e dei senatori.

Nel momento del voto, l'elettore non può avere con sé cellulare o altri dispositivi. E neanche i bambini potranno entrare nella cabina elettorale con il genitore. L'unica eccezione è concessa agli elettori non vedenti o a coloro che hanno una disabilità tale non consentirgli il voto. In quel caso, il voto può essere espresso con l'aiuto di un assistente, ma tale possibilità deve essere riportata nella tessera elettorale.

Infine, se un elettore si rendesse conto di un errore, può richiedere una nuova scheda ed esprimere correttamente il proprio voto.