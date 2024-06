Elezioni europee e amministrative. Le liste, i candidati, i Comuni al voto: tutte le informazioni

È arrivato il weekend elettorale. Dalle 15 alle 23 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno i cittadini sono chiamati alle urne per scegliere i rappresentanti per il Parlamento europeo, mentre in 48 Comuni della provincia di Verona si voterà anche per rinnovare le amministrazioni comunali.

Per votare occorre aver compiuto 18 anni e presentarsi al seggio indicato sulla tessera elettorale, muniti di quest'ultima ed di un documento di identità valido. A quel punto verrà consegnata all'elettore di turno una scheda marrone per esprimere la propria preferenza "europea" e, nei territori interessati, anche una azzurra per eleggere il nuovo sindaco e la sua giunta.

Di seguito i link per le istruzioni per il voto.

I candidati.