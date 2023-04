Elezioni amministrative nel Veronese, 7 Comuni alle urne: quando si vota e dove

Nel 2023 le elezioni amministrative riguardano 793 Comuni in tutta Italia. In Friuli Venezia-Giulia si è votato in concomitanza con le regionali, in Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta il 21 maggio, mentre in Sicilia e Sardegna si voterà il 28 e 29 maggio.

Nelle regioni a statuto ordinario come il Veneto, i cittadini sono invece chiamati al voto il 14 e il 15 maggio, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 28 e 29 maggio. In queste date i cittadini saranno chiamati a rinnovare 598 amministrazioni, tra cui quelle di 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza).

In tutti i casi, la domenica si voterà dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Lo spoglio prenderà poi il via alla chiusura delle urne

In provincia di Verona sono 7 i Comuni chiamati alle urne, per un totale di 72mila aventi diritto al voto. Villafranca, Bussolengo e Sona, sono i tre Comuni con più di 15 mila abitanti e che potrebbero dunque finire al ballottaggio in caso nessun candidato ottenga la maggioranza al primo turno. Ferrara di Monte Baldo, San Mauro di Saline, Lazise e Castel d'Azzano, vedranno invece una sola tornata, avendo meno di 15 mila abitanti, al termine della quale verrà eletto il sindaco che ha raccolto più preferenze.

Liste e candidati