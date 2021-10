Bassa Veronese, i risultati delle elezioni: chi hanno scelto i cittadini come sindaco

Otto i Comuni della Bassa veronese chiamati ad eleggere i nuovi sindaco e giunta comunali il 3 e 4 ottobre. Si tratta di Arcole, Bevilacqua, Castagnaro, Cologna Veneta, Isola Rizza, Minerbe, Nogara e San Pietro di Morubio.

Arcole

Corsa a tre ad Arcole per il ruolo di primo cittadino, tra Alessandro Ceretta (Ceretta Sindaco), Andrea Domanin (Progetto Comune) e Gabriella Zampicinini (Zampicinini sindaco). Chiusi i seggi alle ore 15 di lunedì, il dato finale sull'affluenza è stato del 60,76%, contro il 70,45% precedente.

Questo il risultato dello spoglio: 2/5 sezioni.

Candidato e lista Numero di voti Percentuale Alessandro Ceretta (Ceretta Sindaco) 603 48,23% Andrea Domanin (Progetto Comune) 132 10,60% Gabriella Zampicinini (Zampicinini sindaco) 510 40,96%

Bevilacqua

Due i candidati per il ruolo di sindaco a Bevilacqua: Fosca Falamischia (Con voi per crescere) e Valentino Girlanda (Insieme per cambiare). Alle urne si è presentato il 60,90% degli aventi diritto al voto, contro il 64,80% della precedente tornata.

Questo il risultato dello spoglio: 0/2 seggi.

Candidato e lista Numero di voti Percentuale Fosca Falamischia (Con voi per crescere) Valentino Girlanda (Insieme per cambiare)

Castagnaro

A castagnaro si sono affrontati per il ruolo di sindaco Christian Formigaro (Lista Civica Castagnaro Menà), Michele Sordo (Sordo Michele Sindaco) e Maria Pia Valentini (Civicamente Valentini Sindaca). L'affluenza è stata del 61,09% (quella precedente era del 66,22%).

Questo il risultato dello spoglio: 4/4 seggi.

Candidato e lista Numero di voti Percentuale Christian Formigaro (Lista Civica Castagnaro Menà) 1204 63,84% Michele Sordo (Sordo Michele Sindaco) 426 22,59% Maria Pia Valentini (Civicamente Valentini Sindaca) 256 13,57%

Cologna Veneta

Manuel Maronati (La Tua Cologna), Riccardo Seghetto (Uniti per Cologna) e Manuel Scalzotto (MuoviAmo Cologna), sono i tre candidati per il ruolo di primo cittadino, mentre alle 15 di lunedì l'affluenza si è attestata al 53,88 (contro il precedente 63,64).

Questo il risultato dello spoglio: 0/8 sezioni.

Candidato e lista Numero di voti Percentuale Manuel Maronati (La Tua Cologna) Riccardo Seghetto (Uniti per Cologna) Manuel Scalzotto (MuoviAmo Cologna)

Isola Rizza

Due sfidanti ad Isola Rizza per il posto di sindaco: Silvano Boninsegna (Boninsegna Sindaco) e Vittoria Calò (Vittoria per Isola Rizza). Alle urne si è recato il 59,49% degli aventi diritto al voto, contro il precedente dato 67,97%.

Questo il risultato dello spoglio: 3/3 seggi.

Candidato e lista Numero di voti Percentuale Silvano Boninsegna (Boninsegna Sindaco) 808 50,69% Vittoria Calò (Vittoria per Isola Rizza) 786 49,31%

Minerbe

Corsa a due per il ruolo di primo cittadino a Minerbe, tra Luigi Bertoldi (Vivi Minerbe) e Andrea Girardi (Insieme per Cambiare). Ai seggi si è presentato il 57,09% dei cittadini, contro il 71,58% delle stesse elezioni.

Questo il risultato dello spoglio: 4/4

Candidato e lista Numero di voti Percentuale Luigi Bertoldi (Vivi Minerbe) 1418 68,94% Andrea Girardi (Insieme per Cambiare) 639 31,06%

Nogara

Sono tre i candidati sindaco tra cui i cittadini di Nogara hanno dovuto scegliere: Mirco Filippo Marconcini (La Civica), Flavio Pasini (Per Nogara) e Giada Perini (Il coraggio di cambiare Nogara). Nel Comune l'affluenza alle urne è stata del 58,50%, contro il 69,88% della precedente tornata elettorale.

Questo il risultato dello spoglio: 8/8 sezioni.

Candidato e lista Numero di voti Percentuale Mirco Filippo Marconcini (La Civica) 664 18,48% Flavio Pasini (Per Nogara) 2431 67,66% Giada Perini (Il coraggio di cambiare Nogara) 498 13,86%

San Pietro di Morubio

Matteo Guerra (Insieme) e Corrado Vincenzi (L'iride), si sono sfidati per il posto di sindaco a San Pietro di Morubio dove, una volta chiusi i seggi alle 15 di lunedì, si è registrata un'affluenza del 56,17% (il dato precedente era del 56,06%).

Questo il risultato dello spoglio: 3/3 sezioni.