Coraggio Italia e Verona Domani uniti nel sostegno alla ricandidatura di Sboarina

Luigi Brugnaro a sostegno di Federico Sboarina alle prossime elezioni amministrative di Verona. Dopo l’annuncio in conferenza stampa in piazza Bra lo scorso marzo, ora la presentazione del marchio, che unisce al partito nazionale Coraggio Italia la forza civica scaligera di Verona Domani.

«Oggi c’è bisogno di continuità e di rinnovata apertura alle migliori energie della città, amministrando con il sorriso e la forza dei fatti – ha ribadito Brugnaro –. Così daremo una prospettiva al gruppo di imprenditori, professionisti, lavoratori e giovani preparati e determinati che si metteranno a disposizione dei cittadini di Verona, incarnando valori fondamentali come onestà, trasparenza e competenza e puntando sul lavoro, sicurezza, sviluppo sostenibile e ambiente. La lista Coraggio Italia – Verona Domani sarà la vera sorpresa il prossimo 12 giugno.

Sono convinto che Federico, sindaco uscente che ha vissuto sulla propria pelle il ruolo di primo cittadino affrontando anche momenti difficili, prima con la pandemia e ora le conseguenze della guerra in Ucraina, possa valorizzare ancora di più la splendida città di Verona, concretizzando progetti innovativi e rafforzando l’area metropolitana che comprende Trento, Mantova e Brescia, complementare a quella veneziana. L’unione fa la forza perché la vera competizione è su scala internazionale.

Con Giuliano Occhipinti, coordinatore cittadino di Coraggio Italia, e con Matteo Gasparato presidente di Verona Domani abbiamo costruito un progetto che guarda già oltre le elezioni amministrative in una visione più ampia, per dare un riferimento nazionale alle forze civiche cittadine, mettendole in rete», ha concluso Brugnaro.

«L’alleanza con Brugnaro - ha aggiunto Occhipinti -, tra i sindaci più concreti e apprezzati d’Italia, è la riprova della crescita esponenziale di Verona Domani, sempre più apprezzata per serietà e impegno sul territorio, una forza centrista che è un tassello fondamentale della coalizione a sostegno della riconferma del sindaco Sboarina, che con Brugnaro ha un rapporto di grande collaborazione e amicizia».