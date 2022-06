Parla Fabio Capello: «Tommasi? Lo voterei subito, non conosce la parola egoismo»

«Sì, lo voterei subito. Non è vero che uno vale uno», parola di Fabio Capello.

L'ex allenatore di Milan, Real Madrid e Juventus (tra le altre), in un'intervista a La Repubblica è intervenuto sulle elezioni amministrative di Verona, che vedono il suo ex centrocampista ai tempi della Roma, Damiano Tommasi, candidato al ruolo di sindaco con la coalizione Rete!, che raccoglie centrosinistra e progressisti, con la quale il 26 giugno sfiderà il primo cittadino uscente Federico Sboarina al ballottaggio.

«Mi piacciono gli uomini veri e Damiano è sempre stato un uomo, anche da giocatore». Parole al miele quelle di Don Fabio per Tommasi, il quale ha sottolineato: «È uno che non conosce la parola egoismo. Tutta la sua vita, dentro e fuori il campo, è stata spesa nello slancio per gli altri».

Entrando più nello specifico della tornata elettorale, l'ex allenatore ha commentato positivamente la campagna di Tommasi, in particolare «mi è piaciuto che non abbia voluto appoggi, che non si sia nascosto dietro i partiti. Corre da solo, lui, in mezzo alla gente, con la sua bella storia», specificando che «non prendi il 40 % per caso» e come la gente abbia «capito il suo messaggio diverso. Non rappresenta la politica italiana. In casi come questi tu scegli la persona, non è più questione di destra o sinistra. C'è un uomo che merita, punto».

Amministrare un Comune come Verona non è però cosa facile, ma anche su questo punto Capello sembra avere le idee chiare sul suo ex giocatore, mostrando grande fiducia nelle sue capacità e nella sua persona: «Governare in Italia è difficile. Non si piegherà ai compromessi. Non è proprio nella sua indole. L'ho chiamato per fargli i complimenti. E si è schermito. Ha i valori morali delle persone genuine. È il Damiano che ho allenato tanto tempo fa».