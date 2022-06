Capello: «Se Tommasi fa bene a Verona, potrebbe proporsi anche in Italia»

«Se Damiano Tommasi dovesse fare bene come sindaco di Verona potrebbe proporsi anche in Italia. Senza imparentarsi con questo o quell'altro». A dirlo all'agenzia Adnkronos è Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Juventus e Real Madrid, che ha allenato il neo sindaco di Verona ai tempi in cui militava nella Roma.

Già dopo il primo turno, Capello aveva speso parole al miele per il suo ex centrocampista in un intervista a Repubblica e ora confermo quanto di buono detto sul suo conto: «Sono molto contento del suo successo e gli auguro tutto il meglio. Perché lo merita. Lui pensa veramente alla gente, un altruista come è stato in campo e adesso lo sarà come sindaco, quindi un grande in bocca al lupo. Secondo me la gente ha scelto l'uomo, non il partito».