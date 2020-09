Elezioni, i candidati a Verona nella lista Veneto Ecologia Solidarietà

Si chiama «Veneto Ecologia Solidarietà - territori in comune» l'unica lista a sostenere la candidatura a presidente della Regione Veneto di Patrizia Bartelle. Una lista che in provincia di Verona presenta quattro candidati per il consiglio regionale. Questi i loro nomi:

MICHELE BOATO nato a Venezia il 13-08-1947

PATRIZIA BARTELLE nata a Cavarzere (VE) il 26-02-1961

GIANCARLO GAZZOLA nato a Treviso il 03-08-1956

FEDORA ROVER nato a Vicenza il 31-01-1977