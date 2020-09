Quattro forze in una lista per Daniela Sbrollini, i candidati nel Veronese

Quattro in una. Quattro forze politiche si sono unite per formare l'unica lista che sostiene Daniela Sbrollini come presidente della Regione Veneto. Le quattro forze sono: Civica per il Veneto, Italia Viva, Partito Socialista Italiano e Partito Repubblicano Italiano. E questi sono i candidati al consiglio regionali che i veronesi possono votare:

ORIETTA SALEMI nata a Tripoli (Libia) il 02-03-1961

WALTER AMBROSI nato a Nogara (VR) il 10-11-1971

FEDERICA FRANCESCHETTI nata a Villa Bartolomea (VR) il 09-05-1964

ARTURO CIOFFI nato a Cerreto Sannita (BN) il 21-07-1944

ANNA TIZIANA QUINTINO nata a Reggio Calabria il 20-09-1974

GIOVANNI PERETTI nato a Castelnuovo del Garda (VR) il 27-12-1962

GIUDITTA RIGHETTI nata a Verona il 13-08-1991

UMBERTO TOFFALINI nato a Verona il 30-01-1959

BARBARA TODESCO nata a Verona il 03-10-1970