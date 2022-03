Calenda a Tommasi: «Se in coazione c'è il M5S, Azione non ci sarà»

È stato presentato solo la settimana scorsa il progetto che sostiene la corsa di Damiano Tommasi al posto di sindaco di Verona e già nella giornata di domenica sono stati registrati i primi malumori nella coalizione.

Un tweet del segretario di Azione, Carlo Calenda, mette infatti in serio gruppo l'appoggio del gruppo al candidato a Palazzo Barbieri.

«Ho ricevuto un paio di richieste di chiarimento. Con tutta la stima per Damiano Tommasi (umana, politica e calcistica) se a Verona sarà in coalizione il M5S, @Azione_it non ci sarà. Su questo siamo stati chiari con lui sin dall’inizio», ha scritto Calenda.

Subito una grana da risolvere dunque per Tommasi e il suo gruppo, per provare a presentarsi il più compatti possibile alle prossime elezioni.