Azione discute il ruolo di Veneto e Verona dopo il voto: all'incontro anche la ministra Bonetti

Appuntamento nel Veronese per Azione Veneto, a pochi giorni dalla tornata elettorale del 25 settembre, che vedrà i cittadini esprimere la propria preferenza per il prossimo Governo.

Il partito guidato da Carlo Calenda ribadisce la propria intenzione di ridare voce al Veneto e riportarlo ad un ruolo incisivo e strategico nella politica del Paese. Da Azione sottolineano di aver formato una squadra di professionisti "che provengono dal mondo reale delle imprese e delle professioni" e da politici con esperienza amministrativa, per proporre soluzioni ritenute concrete, attuabili e sostenibili, a temi di interesse dei cittadini come energia, lavoro e sanità.

«L’Italia può trovare una forza di riscossa e proporsi con una nuova leadership perchè ha le carte in regola per potersi distinguere», ha commentato Alberto Baban.

L'appuntamento "Il Ruolo di Verona e il Veneto dopo il 25 settembre" dunque è fissato per le ore 19 di mercoledì 21 settembre presso l’Azienda Agricola Brigaldara di San Pietro in Cariano ed è aperto a tutti. Parteciperanno la Ministra Elena Bonetti, candidata Capolista alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale in Sardegna e in Veneto2 (Verona/Vicenza/Padova/Rovigo) e nel collegio uninominale di Roma Centro, insieme agli imprenditori Alberto Baban, membro della direzione nazionale di Azione e candidato all'uninominale Veneto 1 - U01 Camera, e Stefano Cesari, candidato nel seggio plurinominale di Verona per la Camera.

A moderare l'incontro sarà il giornalista Lorenzo Fabiano.