Urne aperte per 72 mila veronesi: si vota in 7 Comuni della provincia

Alle ore 7 di domenica 14 maggio sono state aperte le urne per le elezioni amministrative che toccano in questa data 598 Comuni in tutta Italia, nelle regioni a statuto ordinario, tra cui 13 capoluogi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza).

I seggi chiuderanno alle ore 23 di domenica, per poi riaprire alle ore 7 di lunedì 15 maggio e chiudere definitivamente alle ore 15 dello stesso giorno: a quel punto prenderà il via lo scrutinio, dal quale emergeranno le amministazioni che si insedieranno per i prossimi 5 anni o, dove è previsto, i due candidati che si sfideranno per l'eventuale ballottaggio, fissato per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

In provincia di Verona sono chiamati al voto i cittadini di 7 Comuni, per un totale di 72 mila aventi diritto al voto. Villafranca, Bussolengo e Sona, sono i territori con più di 15 mila abitanti che potrebbero dunque andare al ballottaggio, mentre per Ferrara di Monte Baldo, San Mauro di Saline, Lazise e Castel d'Azzano.

Alle ore 12 di domenica partirà il primo rilevamento sull'affluenza.

Articolo in aggiornamento