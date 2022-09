Elezioni politiche, il dato sull'affluenza nel Veronese: alle 12 è del 22,07%

È stato diffuso il primo dato ufficiale sulle elezioni di questa domenica, 25 settembre. In tutta Italia si vota per il rinnovo del Parlamento ed i seggi sono aperti dalle 7 alle 23. E il primo dato ufficiale riguarda l'affluenza rilevata alle 12 di oggi. Nelle prime cinque ore a disposizione degli elettori per votare i futuri deputati e senatori, l'affluenza è stata del 22,07% nel Veronese. Un dato superiore alla media nazionale e simile a quello delle precedenti elezioni, quando l'affluenza delle 12 fu del 22,14%.

Il territorio comunale veronese con l'affluenza più alta alle 12 è stato quello di Ferrara di Monte Baldo dove ha votato il 30,66%. Gli elettori meno mattinieri invece sono stati quelli di Brentino Belluno con un'affluenza del 16,28%