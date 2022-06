Castellini: «Sostengo Zelger e come me i militanti di Forza Nuova»

Intervistato dallo speaker Alberto Gottardo per il programma "Il Morning Show", Castellini ha spiegato che Forza Nuova non ha espresso candidati per il consiglio comunale «ma ci riconosciamo in Zelger»

Formalmente aveva ragione il candidato sindaco Alberto Zelger, quando diceva che quelli di Forza Nuova non c'entrano niente con lui. Però, lo voteranno. Magari non tutti, ma l'indicazione di voto data dal veronese Luca Castellini, dirigente nazionale di Forza Nuova, è chiara: «Io non voto perchè sono sottoposto al regime della sorveglianza speciale - ha dichiarato Castellini - ma sostengo Zelger e come me i militanti di Forza Nuova».

Castellini è stato intervistato dallo speaker Alberto Gottardo per il programma "Il Morning Show". «Non abbiamo espresso candidati al consiglio comunale provenienti dalla nostra formazione politica - ha chiarito l'esponente scaligero di Forza Nuova - ma ci riconosciamo in Zelger e lo sosteniamo da tempo. È un sincero difensore dei valori dell'Europa a cominciare dalla difesa della famiglia tradizionale».

Il sostegno di Forza Nuova per Zelger si manifesterà solo nelle urne elettorale, ma intanto chi manifesterà il suo appoggio al candidato sindaco è la lista Verona per la liberà che domani, 10 giugno, festeggerà la fine della campagna elettorale negli spazi interni di Porta Palio a partire dalle 20.