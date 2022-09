La voce degli sconfitti, Zardini (Pd): «Centrosinistra ha perso, ma ora la destra dimostri di saper governare»

«L’esito del voto è chiaro. Ma prima di tutto voglio ringraziare tutte e tutti i militanti per tutto il sostegno di questi anni ed il Partito Democratico per avermi dato l’opportunità di rappresentare il paese in parlamento». Sono le prime parole del deputato veronese Diego Zardini, il giorno successivo alle elezioni del 25 settembre. Lo stesso Zardini ha quindi commentato così l'esito inequivocabile del voto: «Ha vinto il centrodestra, hanno vinto la Meloni e il suo partito ed ora dovranno dimostrare cosa sanno davvero fare, perché governare è cosa diversa dal fare opposizione».

Da parte dell'esponente scaligero dem non manca poi anche una riflessione sugli sconfitti: «Hanno perso il Pd e il centrosinistra. Non solo la coalizione, ma tutta l’area culturale. Ha perso perché divisa, - sottolinea Diego Zardini - perché con una legge elettorale maggioritaria chi si divide regala la vittoria agli avversari. La regala, - rimarca ancora Zardini - perché la somma dei voti al proporzionale dell’area culturale di centrosinistra era maggiore di quella del centrodestra. Ovvero col campo largo che il Pd ha provato a costruire avremmo vinto noi. Con la stessa maggioranza, che a Verona ha fatto vincere Tommasi, la Meloni avrebbe perso».

Un'analisi chiaramente difficile da confutare quella dell'On. Zardini e che, a dirla tutta, era abbastanza evidente anche prima che le elezioni di ieri si concludessero. Resta dunque arduo compito per tutta quell'area culturale del centrosinistra oggi, dopo la batosta patita, provare a spiegare al suo vasto e composito elettorato le ragioni di tutte le divisioni e sottodivisioni venutesi a creare proprio a ridosso del voto. Per chi abbia avuto modo di seguire da vicino le comunali a Verona, appare abbastanza evidente come le elezioni politiche del 25 settembre assomiglino infatti molto ad una sorta di "specchio rovesciato" delle ultime amministrative nel capoluogo scaligero.

L'esponente veronese del Pd Diego Zardini non pare comunque voler affatto gettare la spugna: «Da questo punto tornerei a lavorare e costruire. - afferma ancora Zardini - Perché possiamo dire quel che si vuole ma non esistono terzi poli, rette vie, con una legge maggioritaria c’è un bipolarismo di fatto. Possiamo chiamare i due poli come si crede, sovranisti-europeisti, conservatori-progressisti, ma ci sono sempre la destra e la sinistra. Se non vince la sinistra, - sottolinea Diego Zardini - vince la destra. Ora faremo un’opposizione seria con nostre proposte forti, determinata sui nostri valori, con in testa il bene comune e l’interesse degli italiani. Cercheremo di ricostruire un campo più competitivo, capace di guardare di più a ciò che unisce da ciò che divide. Non sarà facile, - ammette in conclusione Diego Zardini - ma personalmente su questo terreno spenderò ancora tutte le mie energie».