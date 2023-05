Elezioni a Villafranca: il pragmatismo di Dall'Oca, lo spirito di Faccioli e il sogno di Melotti

È il Comune più popoloso tra quelli della provincia di Verona che domenica 14 e lunedì 15 maggio andranno al voto per le elezioni amministrative. Ed è tra quelli con il minor numero di candidati sindaco. A Villafranca di Verona è sfida a tre per l'elezione del primo cittadino.

Roberto Dall'Oca, terminato il suo primo mandato, cerca una riconferma che lo manterrebbe alla guida di Villafranca per altri cinque anni. Ad insidiarlo da sinistra c'è Matteo Melotti, mentre il terzo candidato è Mario Faccioli, già sindaco di Villafranca dal 2008 al 2018.

Dall'Oca ha dalla sua parte cinque liste e cinque anni di amministrazione. «Sono pronto e siamo pronti a firmare un nuovo patto di fiducia con i cittadini - ha dichiarato il candidato dopo l'ultimo consiglio comunale - Dopo cinque anni di buona amministrazione, Villafranca è finanziariamente più sana di come l'abbiamo trovata e con opere pubbliche realizzate per 32 milioni di euro. Per noi, parlano i fatti: abbiamo portato a termine l'80% del programma elettorale. Per questo, insieme alla stessa squadra, mi ricandido con il centrodestra unito, la mia civica e Futura, la lista formata da 18 giovani, per completare quanto avviato e dare ancora più slancio a Villafranca e alle sue frazioni».

A sostenere Dall'Oca ci saranno infatti le tre liste di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, più due liste civiche: Insieme si può e Futura. Infine, non con una lista ma con dei candidati inseriti nelle civiche, sostengono la rielezione di Dall'Oca anche Azione e Italia Viva. I due partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno avuto una battuta d'arresto nella costruzione di un unico partito per ilvcosiddetto Terzo Polo, ma a Villafranca sono uniti per Dall'Oca. «Ha dimostrato di saper ben rappresentare l’interesse delle proprie comunità», hanno dichiarato Valeria Pernice, coordinatrice provinciale di Italia Viva Verona, e Marco Wallner, segretario provinciale di Azione Verona. E venerdì prossimo, 5 maggio, alle 18, nella biblioteca in Piazza Villafranchetta, il deputato di Azione e Italia Viva Luigi Marattin incontrerà il past-president dell'Associazione Imprenditori Villafranca Giulio Bresaola, il coordinatore regionale di Italia Viva e sindaco di Garda Davide Bendinelli e il candidato sindaco Roberto Dall’Oca, per parlare di sviluppo ed economia sui territori.

Cinque le liste per Roberto Dall'Oca e cinque le liste anche per Mario Faccioli, il quale ha rivendicato il suo percorso civico anche alla luce delle voci su una sua possibile espulsione dal partito di cui fa parte, Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni sostiene infatti Dall'Oca, ma Faccioli ha scelto comunque di sfidarlo. «Oggi, l'unico simbolo che conta e per cui mi batterò sempre con dedizione e spirito di servizio è la comunità di Villafranca - ha scritto Faccioli, replicando a Stefano Tabarelli, coordinato di Fratelli d'Italia a Villafranca - Le modalità di taluni soggetti con responsabilità di partito è la stessa attuata nei confronti di tanti cittadini villafranchesi in questi cinque anni: una miscela di esercizio del potere e di uso della comunicazione senza alcuna partecipazione e vicinanza ai problemi quotidiani della gente. Abbiamo costruito questo progetto in sintonia con il territorio. Lavoriamo e lavoreremo sempre come servitori della gente. Una visione spirituale della società e delle persone. Combattiamo per la terra degli uomini liberi contro arroganza e presunzione di potere. Il nostro sogno resta quello di creare entusiasmo, spirito partecipativo, la casa comune dove le tante differenze diventano opportunità. Villafranca e il territorio lo meritano».

Tutte civiche dunque le liste a sostegno di Faccioli. Quella più personale è Civica per Villafranca composta da candidati che interpretano «lo spirito del candidato sindaco. Uno spirito di servizio, di disponibilità e di partecipazione». Territorio e Frazioni con Villafranca è invece la lista di collegamento tra Faccioli e le diverse frazioni del paese. Villafranca Attiva è la lista più attenta ai temi economici ed è principalmente composta da imprenditori e professionisti. Viabilità, scuola e sicurezza sono invece i principali punti programmatici della lista Noi per Voi. E infine, come Dall'Oca ha la sua lista di giovani (Futura), anche Faccioli ha composto con Progetto Giovani un gruppo di ragazzi e ragazze che si candidano per includere i giovani nella politica cittadina.

Infine, il terzo candidato sindaco è Matteo Melotti, il quale sogna di ripetere a Villafranca la vittoria elettorale di Damiano Tommasi a Verona. E ci sarebbero anche alcuni presupposti. Melotti è il candidato sindaco di centrosinistra che sfida il sindaco uscente di centrodestra (a Villafranca è Dall'Oca, a Verona era Federico Sboarina) ed un ex sindaco sempre di centrodestra (a Villafranca è Faccioli, a Verona era Flavio Tosi).

E proprio Tommasi, insieme al sindaco di Mantova Mattia Palazzi, ha portato il suo sostegno a Melotti in un grande evento all'hotel Expo di Villafranca. Viabilità, visione del futuro e cultura sono stati i temi affrontati dai due sindaci e dal candidato sindaco sostenuto da due liste: Alleanza Democratica, che unisce Partito Democratico, Europa Verde e Sinistra italiana, e Cambiamo Villafranca, che guarda ai moderati e in cui sono inseriti i candidati di +Europa.

Con Tommasi e Palazzi, Melotti ha condiviso a stessa veduta su temi come la sicurezza, la sanità pubblica e l'attenzione agli ultimi, «Se una città è a misura di bambino e anziano è a misura di tutti», ha detto Melotti, che sulle tematiche culturali ha aggiunto: «Se investiamo in relazioni e mobilità, i flussi possono anche interessare percorsi alternativi. Villafranca ad esempio può offrire gioielli come il Museo del Risorgimento ed il Castello. Inoltre siamo la città del trattato di pace, quindi qui dovremmo fare un Festival della Pace, per riflettere su questo aspetto oggi più che mai importante».