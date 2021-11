Elezioni a Verona, con un sondaggio la Lega spinge per un terzo candidato

Nella gara per l'elezione del prossimo sindaco di Verona, c'è chi crede di avere il candidato vincente e chi è ancora in cerca. Le elezioni amministrative del capoluogo saranno l'anno prossimo e la coalizione di centrosinistra sembra essersi già sistemata attorno ad un unico candidato: Damiano Tommasi. Nel centrodestra il candidato naturale sarebbe il primo cittadino uscente Federico Sboarina ed un sondaggio commissionato da Verona Domani vede Sboarina vincente come candidato di un centrodestra unito. Ma il problema sembra essere proprio l'unità del centrodestra, area che vede già due candidati scesi in campo: Michele Croce e Flavio Tosi.

La soluzione su cui soprattutto la Lega sta riflettendo è quella del cosiddetto "terzo candidato". In pratica, trovare una figura in grado di superare le distanze tra Sboarina e Tosi e che metta tutti d'accordo. Chi possa essere questo candidato ancora non è chiaro, ma intanto la Lega ha chiesto a Swg un sondaggio per capire se l'ipotesi è praticabile sul serio.

I risultati di questo sondaggio sono stati pubblicati da Lillo Aldegheri sul Corriere di Verona. Gli scenari elettorali proposti sono stati tre. Nel primo, Sboarina è il candidato delle forze politiche che ora lo sostengono. Il sindaco uscente così potrebbe raggiungere il 39% e vincere su Tommasi (32%) e su Tosi (17%). Il secondo scenario vede Lega e Forza Italia a sostegno di Tosi, che così salirebbe al 35%, con Tommasi al 33% e Sboarina al 21%. Infine, se ci fosse un terzo candidato forte, l'area di centrodestra si frantumerebbe con il terzo candidato che potrebbe arrivare al 22%, Sboarina al 20% e Tosi 18%. E tutti e tre arriverebbero dietro a Tommasi (31%).

Prendendo per buone le percentuali di questo sondaggio, non c'è attualmente un candidato in grado di vincere al primo turno. Ed è questa la paura della Lega. Il Carroccio teme che Tosi non sosterrebbe Sboarina al ballottaggio, né Sboarina sosterrebbe Tosi al ballottaggio. E il risultato sarebbe una vittoria del centrosinistra. Per questo, la Lega pensa seriamente ad un candidato che faccia fare un passo indietro a Sboarina e a Tosi.