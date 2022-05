«A maggioranza femminile e con un'età media di 35 anni», la lista di Traguardi

Questa mattina, 21 maggio, in Piazza Isolo il movimento civico Traguardi ha presentato la lista dei suoi candidati al consiglio comunale di Verone e alle circoscrizioni. Traguardi fa parte di Rete!, la coalizione del candidato sindaco Damiano Tommasi, il quale ha partecipato all'evento di oggi.

«Una comunità di valori nata e cresciuta negli anni nel solco dell'impegno civico e civile, formata da professionisti dei più svariati settori spinti dalla voglia di mettere a disposizioni il proprio background a sostegno di Traguardi e, adesso, della coalizione di centrosinistra e del candidato sindaco Damiano Tommasi». Con queste parole il consigliere comunale Tommaso Ferrari, leader di Traguardi, ha sintetizzato i presupposti e gli obiettivi che hanno animato il movimento civico nell'individuazione della rosa di candidate e candidati. «La nostra è una lista a maggioranza femminile e, con un'età media di 35 anni, caratterizzata dall'ampia partecipazione dei giovani - ha aggiunto Ferrari - Siamo dell'idea che questo non rappresenti nulla di eccezionale, ma rispecchi ciò che succede in gran parte d'Europa. In ogni caso siamo orgogliosi di poter sfatare il mito dei giovani non interessati alla politica. Come abbiamo sempre detto, quando la politica si approccia ai giovani con gli strumenti e i messaggi giusti, non viene più percepita come un corpo estraneo».

Alla ricandidatura del consigliere uscente Ferrari si aggiungono le candidature del presidente di Traguardi Pietro Trincanato, della vicepresidente Beatrice Verzè e del segretario Giacomo Cona. Concorrono per il consiglio comunale anche diversi attivisti e consiglieri di circoscrizione uscenti, fra cui Pietro Corcioni.

Tra le facce nuove c'è quella di Emanuele Sanfelici, studente di economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo e startupper nel campo dell'organizzazione di eventi, che con i suoi 19 anni è il candidato più giovane alle elezioni amministrative di Verona 2022. E tra i candidati di Traguardi anche Kodjo Baisel, produttore musicale di origini ghanesi, che anni fa ricevette la medaglia della città per aver contribuito all'arresto dei rapinatori del negozio di diamanti in Via Mazzini.

Completano il quadro le 116 candidature agli otto consigli di circoscrizione, con candidati provenienti dal mondo dell'impresa, della ricerca, dell'ambito culturale, delle professioni e del terzo settore. Fra questi: Alberto Butturini, pubblicitario e consulente di comunicazione; Cristina Cuttica e Lorenza Roverato, professioniste in comunicazione e didattica dell'arte contemporanea; Marco Lorenzini, già primario di chirurgia plastica a Venezia; Silvia Migliaccio, tutor per studenti con disabilità all'Università di Verona; Valter Macchi, imprenditore nell'ambito dell'edilizia sostenibile.

«È uno spaccato della Verona che produce qualità e che, siamo orgogliosi di affermarlo, senza Traguardi quasi certamente non avrebbe trovato lo spazio adatto per impegnarsi a favore del bene comune. Ci accomuna la convinzione che l'impegno civico e civile sia il punto di partenza per un rinnovamento del modo di fare politica», ha concluso Pietro Trincanato. Mentre Damiano Tommasi ha ringraziato Traguardi per l'impegno e l'energia messi al servizio della campagna elettorale.