A Verona, 3V Verità e Libertà candidata Anna Sautto: «Riportiamo la politica al servizio della città»

Anche il giovane partito politico 3V Verità e Libertà si presenterà alle prossime elezioni di Verona con l'obiettivo di «lavorare per il bene comune». E a soffiare il «vento nuovo di verità e libertà sulla città di Verona» sarà la candidata sindaco Anna Sautto.

Classe 1972, nata e cresciuta nel quartiere Saval, Anna Sautto lavora da oltre 20 anni come dipendente in un istituto di credito del territorio.

«Ho seguito le famiglie per oltre 10 anni e ora mi occupo di imprese - ha dichiarato la candidata - Conosco molto bene i problemi che quotidianamente affrontano i cittadini e le nostre piccole e medie imprese. Le famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, con salari ai minimi in Europa, bollette ora più che mai devastanti sul bilancio familiare, rette sempre più care dei nidi e mancanza di servizi domiciliari per gli anziani. E conosco anche le criticità che incontrano le imprese, tra una burocrazia sempre più complessa e talvolta lentissima e una pressione fiscale tra le più alte d'Europa, a cui si è aggiunto il problema attuale del costo dell'energia, che affossa le aziende del nostro territorio e consente invece la distribuzione di ingenti dividendi ai "Big dell'Energia". Ma anche le partite Iva, i piccoli commercianti e gli artigiani faticano a sopravvivere nelle nostre città dopo due anni di chiusure, aumento degli affitti, concorrenza da parte dell'e-commerce e delle multinazionali estere che stanno invadendo i nostri centri storici. La nostra Verona è una città meravigliosa, con un patrimonio culturale e naturalistico immenso, con un patrimonio umano che ne è la ricchezza, ed è per questo che ho deciso di mettermi a disposizione, per dare voce a chi non ce l'ha, per dare sostegno a chi ne ha bisogno, per ascoltare le richieste dei quartieri. Con coraggio e con determinazione, insieme ai veronesi, riportiamo la politica al nostro servizio, al servizio della nostra città».