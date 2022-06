Valpiana sceglie Tommasi e la lista Europa Verde-Demos-Volt. «Verona può girare pagina»

È stato consigliere comunale a Verona e consigliere regionale in Veneto con i Verdi, non si è candidato alle elezioni comunali di domenica prossima, 12 giugno, ma spera che a vincere sia il candidato sindaco Damiano Tommasi. Non c'è niente di sbalorditivo nella scelta di Mao Valpiana, che oggi ha palesato la sua intenzione di voto ed ha consigliato a chi la pensa come lui di seguire il suo esempio: andare alle urne e votare per Tommasi e per la lista Europa Verde-Demos-Volt.

«Domenica 12 giugno si può girare pagina - ha dichiarato Valpiana - Il sindaco uscente è stato "inutile": l'immobilismo della sua amministrazione ha solo aggravato i problemi della città creati dal precedente sindaco "sceriffo" che ora vuole tornare, con la sua politica dei centri commerciali. L'alternativa possibile è Damiano Tommasi e il mio voto, dunque, andrà a lui. E tra le liste della sua coalizione scelgo Europa Verde-Demos-Volt perchè è la lista della sinergia che unisce i temi del verde, del sociale e dei giovani. Con questa lista la voce dei Verdi può tornare in consiglio comunale e a Palazzo Barbieri. La scelgo anche perchè è un lista che non ha invaso le cassette postali dei veronesi, che non ha sprecato carta e non ha investito in pubblicità sui media, ma ha preferito lavorare tra la gente, nei territori, sui problemi concreti, con sobrietà, un approccio gentile e un profilo di ascolto».

Una lista, quella di Europa Verde, Demos e Volt, che è stata così presentata da tre suoi candidati: Davide Cremoni, Jean Pierre Piessou e Sebastiano Bertini. «La nostra lista - hanno dichiarato i tre candidati - dimostra che è possibile lavorare insieme per agire in maniera coesa sui temi del verde, del sociale, dei giovani, parlandone con credibilità. Sappiamo come i nostri temi siano strettamente connessi tra loro e abbiamo deciso di portare una proposta forte e coesa per la città di Verona. Per poter amministrare una città serve coesione, perché da soli non si va da nessuna parte, la cooperazione è nel nostro dna e vogliamo portare le nostre competenze e il nostro modo di fare politica all'interno dell'amministrazione comunale e nelle circoscrizioni. E crediamo che Verona abbia bisogno di una figura come quella di Damiano Tommasi, ma abbiamo soprattutto scelto la sua squadra perché non è un sindaco o uno "sceriffo" a governare la città, ma una rete di persone unite verso l'obiettivo comune».