Vantini: «Amministrazione uscente non ha dato risposte alle famiglie»

Come cambiano le politiche sociali per famiglie e giovani con il Family Act approvato dal Governo il 12 maggio scorso. Di questo si è parlato ieri, 6 giugno, nella Sala Ater di Piazza Pozza a Verona, nell'incontro organizzato dal candidato al consiglio comunale di Verona Federico Vantini. «Gli enti locali sono essenziali per trasformare il Family Act in realtà anche sul territorio e le prossime elezioni saranno una chiave di volta anche in questo senso», ha dichiarato Vantini, il cui nome è stato inserito nella Lista Tosi a sostegno del candidato sindaco Flavio Tosi.

All'incontro hanno preso parte, oltre a Vantini, anche la ministra delle pari opportunità Elena Bonetti ed il sindaco di Garda Davide Bendinelli (nel video sono in quest'ordine: Bonetti, Vantini e Bendinelli).

«Si dice che in Italia ci siano meno figli perché i giovani sono egoisti, ma è falso - ha detto nel suo intervento la ministra Bonetti - Studi scientifici hanno dimostrato che i giovani uomini e le giovani donne in Italia hanno lo stesso desiderio di avere bambini che si trova nei loro omologhi europei. La differenza è la mancanza di prospettive per il futuro. Ed è questa la sicurezza che il Family Act offrirà loro. I 20 miliardi di euro destinati al Family Act e, in particolare, agli assegni per le famiglie sono strutturali: significa che non saranno in forse ogni anno ma ci si potrà fare affidamento. È una finanziaria dedicata alle famiglie. A questo si aggiungono i 15 milioni di euro per sostenere il reddito di libertà, ovvero lo strumento che dà alle donne i mezzi per uscire dal contesto della violenza. Ed il welfare locale è essenziale per portare opportunità, libertà e dignità sul territorio: per questo chi amministra gli enti locali può fare la differenza».

E sul come fare la differenza, Vantini è sicuro: «Per essere all'altezza di questa sfida la politica deve scendere dal piedistallo e capire che le esigenze delle persone sono cambiate e anche le famiglie non sono tutte uguali. Ci sono famiglie con bambini piccoli, che hanno bisogno di asili nido; ci sono famiglie con anziani che devono poter contare su centri diurni per poter bilanciare cura dei familiari e lavoro; ci sono grandi anziani, sempre più numerosi sopra gli 80 anni, che hanno diritto a vivere pienamente anche questa fase della vita e vorrebbero servizi mirati, come gli uffici comunali che, con la Lista Tosi, vogliamo riportare nelle circoscrizioni. Poi, ci sono le famiglie con adolescenti, che hanno bisogno di centri di aggregazione per disinnescare la rabbiosa crisi emotiva generata dal Covid su tanti giovanissimi. I giovani non possono essere messi da parte: figli e genitori, assieme alla scuola e ai servizi sociali, possono fare assieme degli ottimi percorsi di educazione e crescita. Infine, ci sono le famiglie disfunzionali, dalle quali donne e bambini devono poter uscire per iniziare una nuova vita. A nessuna di queste famiglie l'amministrazione uscente è riuscita a dare una risposta: il messaggio di Sboarina alle donne è una visione medievale della famiglia e un cda di Veronafiere in cui crescono le poltrone ma non c’è posto neppure per una sola donna».

All'incontro non era presente il candidato sindaco Flavio Tosi, che comunque ha piena fiducia in Vantini e nella Lista Tosi. «Sarà il perno della nostra vittoria di domenica 12 giugno», ha detto il candidato sindaco, che ha invitato tutti i simpatizzanti ad un brindisi con in candidati. L'evento è per giovedì prossimo, 9 giugno, alle 21, al Parco Santa Croce di Via Verdi.

Domani, però, Tosi avrà due importanti incontri organizzati da Forza Italia. Alle 14.30, il sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali Francesco Battistoni sarà al mercato coperto in Via Macello per incontrare i vertici di Coldiretti Verona e gli imprenditori agricoli associati. Oltre a Tosi, ci saranno anche il senatore Massimo Ferro ed il candidato Alberto Bozza. A seguire, alle 18, il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè parlerà di sicurezza nella sede dei carabinieri in congedo, in Stradone Porta Palio.