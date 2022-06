Traguardi per la seconda circoscrizione: «Migliorare la viabilità e più parcheggi»

Rendere tutti i servizi di un quartiere raggiungibili in al massimo 15 minuti. È quello che Traguardi vorrebbe realizzare in tutte le circoscrizioni di Verona, anche nella seconda. «Tanti, per non dire tutti, hanno manifestato l'esigenza di non doversi spostare troppo per trovare negozi, centri culturali, attività sportive e parchi», ha spiegato Pietro Corcioni, consigliere di Traguardi in seconda circoscrizione e candidato per il consiglio comunale.

Una migliore viabilità, anche attraverso incentivi alla pedonalizzazione e più parcheggi destinati ai residenti sono le priorità del movimento civico, che vuole rigenerare gli spazi per renderli dei luoghi di incontro e di pluralità. «Occorre una speciale attenzione alla viabilità tramite il potenziamento dei servizi pubblici e in particolare il prolungamento del filobus fino a Parona, quartiere fisicamente vicino al centro ma che in realtà ne risulta allontanato da una viabilità che al momento lascia molto a desiderare», ha precisato Corcioni.

Di pari passo, «serve favorire la percorribilità pedonale dei quartieri attraverso ipotesi di studio e di chiusura, anche temporanea, di alcune vie o aree», ha aggiunto Giovanni Gandini, candidato di Traguardi per la seconda circoscrizione. «Crediamo che questa dimensione possa essere valorizzata anche con l'ausilio della tecnologia - ha aggiunto Gandini - Mi riferisco, in particolare, alle tante risorse paesaggistiche di cui è ricca la circoscrizione, sia collinari che lungo l'Adige. Un'idea nata dall'ascolto dei residenti è quella di creare una app interattiva che fornisca una mappatura dei sentieri della zona, con la quale i cittadini possano anche segnalare eventuali carenze o manutenzioni da fare».

«Questi interventi non possono però prescindere dall'aumento degli stalli di sosta destinati ai residenti», ha aggiunto Annalisa Ubaldi, candidata in circoscrizione per Traguardi. «È ormai sotto gli occhi di tutti quanto i quartieri della seconda circoscrizione più vicini al centro storico e all'ospedale soffrano la cronica carenza di stalli auto. Per un residente a Borgo Trento o nei quartieri Pindemonte e Ponte Crencano è un terno al lotto dover spostare la macchina, non sapendo se e dove riuscirà a parcheggiarla al rientro. L'imperativo dev'essere quello di ridurre al minimo i disagi di chi vive questi quartieri tutto l'anno».

«Per Traguardi è questa la strada per arrivare a una vera rigenerazione degli spazi aggregativi, delle vie, delle piazze, dei lungadige e perché no, anche degli argini - ha concluso Catherine Dezio, candidata di Traguardi per il consiglio comunale e per la seconda circoscrizione - Rigenerazione possibile soltanto grazie alla valorizzazione della zona, grazie a un adeguato sistema di illuminazione, all'aumento e alla cura della superficie verde, al ripensamento dell'arredo urbano nelle zone che ne sono sprovviste».