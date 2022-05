Servizi e residenze condivise, Tosi e Vantini: «Gli anziani sono una nostra priorità»

Una città che pensa al futuro non guarda solo ai giovani ma anche agli anziani. Ne sono convinti il candidato sindaco Flavio Tosi e Federico Vantini, candidato al consiglio comunale per la Lista Tosi. Questa mattina, 24 maggio, Tosi e Vantini si sono incontrati al Duchi Cafè di Corso Porta Nuova per rendere pubbliche le proposte finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cittadini più in là con gli anni. Cittadini che saranno sempre più numerosi «e l'attenzione che sapremmo dedicare ai piccoli e grandi accorgimenti che possono farli vivere bene sarà un segno del nostro grado di civiltà», ha dichiarato Vantini, ricordando di quando da sindaco a San Giovanni Lupatoto celebrò più di dieci compleanni di centenari.

Servizi e uffici, spazi urbani e residenze condivise. Queste le direttrici che guidano Vantini sulla tematica della terza età. «La prima cosa che vorremmo realizzare a Verona è riaprire gli uffici dell'anagrafe nelle circoscrizioni. Ora gli anziani sono obbligati ad andare in Via Adigetto e, per chi ha difficoltà di movimento, è un vero problema - ha spiegato il candidato della Lista Tosi - Il secondo punto concerne gli interventi urbani: riaprire i parchi dove prendere il fresco l’estate; riaprire i centri diurni nelle circoscrizioni dove potersi incontrare, parlare e giocare a carte; e sistemare i marciapiedi e gli spazi pedonali. Chi è nel pieno delle forze fatica a immaginarlo, ma radici, buche e strade sconnesse sono ostacoli pericolosi per chi, ormai, cammina con fatica e può seriamente ferirsi cadendo. Infine, il terzo intervento che proponiamo è investire nelle residenze condivise: case dove anziani e grandi anziani autosufficienti ma rimasti soli possano vivere, assistiti da dipendenti del Comune nei servizi di base come i lavori domestici, l’accompagnamento alle visite e i controlli periodici».

Tosi e Vantini hanno pensato anche ad una carta acquisti per i negozi di vicinato per aiutare gli anziani con un Isee basso. Ed anche una maggiore flessibilità oraria dei centri diurni per i malati di alzheimer. «Questi interventi - hanno concluso - sono realistici ed economici, e permettono di migliorare la qualità di vita degli anziani dopo cinque anni in cui Federico Sboarina ha completamente dimenticato l’intera categoria. Le persone che hanno superato i 70 e gli 80 anni hanno diritto come tutti e tutte ad avere una vita felice e attiva. Gli anziani sono una ricchezza per la società: hanno solo bisogno di alcuni accorgimenti materiali e servizi di base per continuare a vivere bene e in autonomia».