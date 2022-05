Gestione del bilancio e attrazione fondi Pnrr, Tosi: «Sboarina sindaco incapace»

Il sindaco uscente non avrebbe gestito bene i soldi a disposizione del Comune e non sarebbe stato in grado di attirare fondi extra. Questo è il giudizio che Flavio Tosi ha dato del suo successore Federico Sboarina, il quale «non mette un euro al servizio della città», ha dichiarato Tosi.

Il candidato sindaco di Forza Italia e di altre otto liste ha attaccato Sboarina su bilancio e fondi del Pnrr. «Anche nel 2021, come nel 2019 e 2020, Sboarina ha avanzato a bilancio oltre 30 milioni di liquidità - ha dichiarato Tosi - Significa soldi delle tasse dei veronesi che restano in cassa, anziché essere reinvestiti per sistemare buche, strade e marciapiedi, per migliorare la sicurezza, per le opere pubbliche, per ridurre le bollette di luce e gas o per l'assunzione di nuovo personale negli uffici comunali. Anzi, è una vergogna che nei quartieri gli sportelli dell'anagrafe siano stati chiusi. Il Comune non è un'azienda privata, ma un ente che deve reinvestire a favore della città quanto incassa».

E sulle opportunità offerte dai finanziamenti concessi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Tosi accusa Sboarina di «incapacità amministrativa» perché il Comune non avrebbe partecipato a bandi interessanti. «Abbiamo perso un finanziamento da centinaia di milioni per il trasporto pubblico, mentre Padova si è portata a casa 335 milioni per la sua tramvia», ha concluso Flavio Tosi.