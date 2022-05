Tommasi: «Creeremo assessorato al Terzo Settore per migliorare la rete sociale»

Un assessorato del Terzo Settore per ottimizzare le energie di associazioni e volontariato nei quartieri ed una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale ed energetica in ogni ambito della vita amministrativa. Il candidato sindaco Damiano Tommasi continua a girare per Verona, illustrando le sue proposte per la città.

Lunedì scorso, 23 maggio, Tommasi ha mostrato come intende collaborare con il Terzo Settore per aumentare il benessere dei cittadini. Lo ha fatto nella sala consiliare della quinta circoscrizione, in una conversazione con la sindaca di Crema Stefania Bonaldi, con il dirigente nazionale di Acli Italo Sandrini e con Enrico Ballestriero del Comitato Orti di Spagna.

L'esperienza nell'ambito del welfare del Comune di Crema è stata descritta come virtuosa e potenzialmente replicabile a Verona. La sindaca Bonaldi ha poggiato le sue politiche sociali su due pilastri fondamentali: welfare di comunità e co-progettazione sociale. «La svolta significativa è stata la divisione di Crema in zone sociali e in ambiti - ha spiegato la Bonaldi - perché l’obiettivo era raggiungere capillarmente le persone con fragilità. Gli assistenti sociali e gli operatori, a cui vengono assegnati quartieri di competenza, raggiungono i cittadini a casa e si confrontano anche con le realtà associative del territorio, con le parrocchie, con i volontari e con le scuole per supportare chi ha necessità». Con questa modalità si può più facilmente comprendere come il Terzo Settore non sia più solo il mero esecutore di progetti portati avanti dal Comune, ma possa invece affrontare la lettura dei bisogni di una comunità, per costruire insieme le risposte, in modo responsabilizzante, facendo circolare le competenze.

«Per questi motivi crediamo fermamente in un assessorato al Terzo Settore - ha proseguito Tommasi - perché abbiamo la volontà politica di creare questa rete. Avere questa responsabilità ti costringe a pensare insieme e non più individualmente. Così facendo si concretizza la cultura verso il Terzo Settore e si valorizzano le eccellenze che ci sono già e che necessitano di una cabina di regia amministrativa. Una comunità non costruita su un buon tessuto sociale, ma fatta solo di individui è una comunità senza rete di protezione. È nostro compito ripensare spazi pubblici per vedersi, incontrarsi, controllarsi a vicenda, scambiarsi esperienze. Tutto questo è necessario per mettere a sistema la voglia di essere comunità e l’amministrazione in questo deve fare molto da collante. Se io come amministrazione sono presente, è più facile che si verifichino due cose: un maggiore rispetto delle regole e più numerose occasioni di socialità».

Ma prima dell'incontro con Bonaldi, Damiano Tommasi aveva partecipato ad un incontro organizzato da +Europa Verona con alcuni esperti di transizione energetica. Un tema importante perché le scelte per incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili o per potenziare l'offerta energetica sostenibile sono scelte che riguardano direttamente la città di Verona e il suo futuro.

Tra i relatori, l’ingegnere Antonio Bottega, chimico e esperto divulgatore di temi energetici e ambientali, già docente al politecnico di Torino di sistemi energetici, che ha con chiarezza sottolineato i forti limiti del Piano Azione Energia Sostenibile e Clima (Paesc) che il consiglio comunale ha approvato lo scorso 16 dicembre. «Tale documento programmatico - ha spiegato Bottega - non è un vero piano concreto per l’utilizzo di energie rinnovabili a livello comunale, ma solo una cornice di riferimento per sviluppare progettualità. Inoltre, si tratta di un documento non del tutto coerente con quanto l’Unione Europea ha fissato per i prossimi anni».

Partendo da queste considerazioni, il candidato sindaco ha ricordato che nel programma dalla coalizione sono presenti due emblematiche proposte. «La prima è l’accorpamento dell’assessorato all’ambiente con quello alla mobilità, a testimonianza dell’importanza e dello stretto legame fra questi ambiti, che devono essere considerati assieme per offrire soluzioni non solo pratiche ma anche sostenibili». In secondo luogo, Tommasi ha ribadito che «tutti gli assessorati si dovranno confrontare con un apposito ufficio che coordini le attività in materia di sostenibilità, anche energetica, perché non possono bastare nuove idee organizzative per migliorare la nostra città se non considerano l’impatto ambientale di ciò che propongono».

E restano ancora poche settimane a Tommasi e agli altri candidati per convincere gli elettori a votarli. Settimane in cui anche i big dei vari partiti nazionali potrebbero raggiungere Verona per sostenere la volata finale dei candidati alla carica di sindaco. Per Tommasi, il Partito Democratico arriverà a Verona Graziano Delrio che discuterà con Tommasi di famiglia, natalità e comunità. L'incontro è venerdì prossimo, 27 maggio, alle 20.15, al Centro Tommasoli.