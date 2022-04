Bertucco: «Sboarina fa piovere soldi per eventi». Toffali: «Sono investimenti in cultura»

Nella riunione della giunta di giovedì scorso, 14 aprile, il sindaco Federico Sboarina e i suoi assessori hanno autorizzato un prelevamento di oltre 430mila dal cosiddetto fondo di riserva del bilancio 2022. Non sarà l'ultimo, ma sarà comunque uno degli ultimi atti dell'amministrazione uscente prima dello stop pre-elettorale. Un atto necessario per coprire alcune previste spese del Comune, tra cui quelle per l'organizzazione della tappa conclusiva del Giro d'Italia e per l'affidamento di un incarico professionale necessario alla redazione di un progetto di recupero del fabbricato delle ex scuole elementari di Poiano.

Non tutte le spese decise dalla giunta sembrano però così necessarie per il consigliere comunale Michele Bertucco, il quale ritiene che alcuni stanziamenti siano più che altro elargizioni dal sapore elettorale. «Sono in arrivo 100mila euro per manifestazioni in centro storico e nei quartieri cittadini nei mesi estivi ed altri 50mila euro per servizi di preparazione del Mura Festival - ha dichiarato il consigliere di Verona e Sinistra in Comune - Ma non si dica che è la solita politica da "birra e salamella". In questo ultimo scampolo di amministrazione c'è ancora spazio per la cultura nei quartieri, a cui vanno ben 8mila euro. Questo è piuttosto l’antipasto di un frizzante programma di fine mandato che vedrà Sboarina consumare la fascia tricolore a furia di ricevere i veronesi: ben 21mila euro sono infatti dedicati alle spese della segreteria del sindaco per feste pubbliche, ricevimenti, commemorazioni, mostre, ospitalità, promozioni, conferenze e altro. E siccome non è mai tardi per cercare di recuperare il tempo perduto nell’adempimento dei propri doveri, il primo cittadino ha pensato bene di stanziare 70mila euro pure per la scansione delle pratiche edilizie cartacee oggetto di istanze di accesso agli atti. Ciliegina sulla torta, Il sindaco terminerà il suo mandato tornando alla sua nota passione per le letture ai bambini, con un'edizione straordinaria a tiratura limitata di 2mila copie della Pimpa tradotta in tedesco e in dialetto veronese. Altri 10mila euro ben spesi».

A Bertucco ha però risposto l'assessore al bilancio Francesca Toffali: «Le uniche salamelle rimaste in circolazione sono quelle delle Feste dell'Unità di Bertucco, non certo al Mura Festival che nei quattro mesi estivi realizza invece centinaia di appuntamenti culturali, sportivi e ludici. Sono state centomila le presenze al Bastione di San Bernardino, che in questo modo è ben frequentato e a disposizione della città. Infatti i 50mila euro aggiuntivi sono destinati agli sfalci e alla pulizia per tutta l'estate, non certo a mance per nessuno. Devo dire che mi fa specie leggere che la sinistra si scaglia contro gli investimenti in cultura e a favore dei professionisti del settore, che ancora non si sono ripresi dalla batosta del Covid con lavoratori rimasti fermi per intere stagioni. A questo servono i 100mila euro stanziati per le manifestazioni in centro storico, come il Teatro Spritz inventato l'anno scorso proprio per creare occasioni di lavoro alle compagnie teatrali professionistiche di Verona. Visto il successo del 2021, quest'anno abbiamo raddoppiato l'investimento allargando anche ai gruppi musicali. È proprio vero che la sinistra è un concentrato di "Signor No", pur di opporsi a qualsiasi cosa vanno contro persino ai loro stessi cavalli di battaglia, come la cultura e la difesa dei posti di lavoro. A quest'ultimo scopo servono infatti i 70mila euro destinati all'edilizia privata, per far lavorare professionisti e imprese con il bonus 110% che hanno bisogno della documentazione per far partire i cantieri. Velocizzare i tempi di risposta, per me, significa dare servizi ai cittadini, per il Signor No Bertucco significa accontentare chissà chi. Basta con questi vecchi film in bianco e nero con copioni triti e ritriti. Il mondo oggi va veloce, ma il consigliere Bertucco preferisce insinuare sempre le solite quattro polemiche».