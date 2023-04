Elezioni a Sona, quattro candidati a ricevere il testimone di Gianluigi Mazzi

È scaduto alle 12 di oggi, 15 aprile, il termine per la presentazione delle liste, dei simboli e dei programmi elettorali dei candidati alle prossime elezioni amministrative. Tra un mese, infatti, in sette Comuni veronesi si rinnoverà il consiglio comunale e si sceglierà il sindaco. E se non ci saranno ricorsi o altre sorprese, una volta verificati i documenti presentati oggi, le candidature saranno ufficiali e nessuno potrà più aggiungersi.

In quattro comuni scaligeri (Ferrara di Monte Baldo, San Mauro di Saline, Lazise e Castel d'Azzano) la sfida sarà secca. Non essendo previsto il ballottaggio, al termine delle elezioni del 14 e 15 maggio il candidato sindaco con più voti sarà il vincitore.

Si vota diversamente, invece, a Bussolengo, Sona e Villafranca di Verona, gli unici tre Comuni alle urne in provincia di Verona con più di 15mila abitanti. In questi tre paesi è previsto il ballottaggio. Significa che il 14 e 15 maggio sarà eletto il sindaco solo se un candidato avrà superato il 50% delle preferenze. Se nessun candidato ottiene più della metà dei voti, i cittadini dovranno votare ancora una volta, il 28 e 29 maggio, potendo però scegliere solo tra i due candidati più votati al primo turno.

E se Bussolengo e Villafranca potranno scegliere se confermare l'attuale sindaco o eleggerne uno nuovo, gli elettori di Sona dovranno per forza avere un nuovo primo cittadino. Gianluigi Mazzi ha infatti raggiunto il limite di due mandati consecutivi e quindi non si può ricandidare. E come suo successore, i cittadini potranno scegliere tra Gianfranco Dalla Valentina, Monia Cimichella, Carlo Antonio Mazzola e Corrado Busatta.

Gianfranco Dalla Valentina è sostenuto da Lega, Forza Italia e da due liste civiche: ViviAmo Sona e Insieme perSona. Il suo slogan è «Noi ripartiamo dalle persone» e il suo programma è incentrato sul sostegno alle associazioni, sull'ambiente con nuovi parchi urbani e percorsi ciclo-pedonali, ma anche sulla riqualificazione della frazione di Bosco e degli impianti sportivi. «Investire nello sport significa investire nel sociale - ha dichiarato Dalla Valentina, che ricopre anche il ruolo di assessore allo sport - Creare ambienti sicuri e protetti significa fornire luoghi per la socializzazione. Bisogna aumentare gli investimenti economici, migliorare le nostre strutture. Ai giovani e allo sport bisogna pensarci andando oltre alle parole, agli slogan, ai post. Bisogna creare opportunità, mettere risorse a disposizione. Investire nello sport e nelle strutture per i giovani, come priorità rispetto ad altre scelte di bilancio, è una scelta politica, chiara e ben definita. Se, invece, le risorse del bilancio vengono destinate ad altre opere, evidentemente, le parole sport e giovani sono soltanto slogan elettorali».

E Dalla Valentina non è l'unico assessore che punta al ruolo di sindaco. Monia Cimichella, attuale vicesindaca di Sona, si è candidata con la lista Direzione Sona. Lista nata con la collaborazione di un altro assessore, Roberto Merzi, e del consigliere Paolo Bellotti, e che è composta da un gruppo di donne e uomini diversi per età e per percorso umano e professionale. Tutti però si sono stretti attorno ad un programma che guarda ai giovani, con progetti mirati tra cui la realizzazione di un nuovo spazio in zona San Quirico, alla salute pubblica, alle riqualificazioni urbane, alle realtà produttive e alla promozione delle comunità energetiche.

Mentre l'altro candidato puramente civico, a guida della lista Rinascita per Sona, è Carlo Antonio Mazzola, il quale però non ha nascosto la sua cultura politica di centrodestra e si è anche proposto come candidato in grado di compattare il centrodestra di Sona.

Centrodestra che infatti è diviso. Se Forza Italia e Lega hanno scelto come candidato Dalla Valentina, Fratelli d'Italia e le liste Sona Domani e Scelta per Sona hanno Corrado Busatta come candidato sindaco. «Con entusiasmo e senso di responsabilità ho accettato la candidatura di un territorio e di una comunità che come cittadino ho sempre sentito parte di me - ha detto Busatta - Ripartiremo dal territorio con riqualificazioni e nuove strutture di servizio per rendere ancor più vivo e vivibile il nostro territorio. Il sogno è un grande centro sportivo, dove bambini, ragazzi e adulti possano svolgere le attività del tempo libero in strutture all'avanguardia. Grande attenzione la voglio rivolgere a creare e rigenerare luoghi di incontro per gli anziani e le persone sole. Un occhio di riguardo lo voglio avere per le fasce deboli della popolazione sempre più colpite a causa dell’aumento del costo della vita e del caro-bollette. Conosco il mio territorio e conosco cosa significa essere amministratore: ho imparato che essere bravi amministratori significa per prima cosa porsi in ascolto e porre attenzione alle necessità che emergono nel quotidiano».