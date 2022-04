Segala con la Lega, Piubello con Fratelli d'Italia: insieme dalla parte di Sboarina

Sabato di presentazioni quello di oggi, 2 aprile, per Lega e Fratelli d'Italia a Verona. Entrambi i partiti hanno dato il benvenuto a due candidati che sosterranno il bis del sindaco Federico Sboarina alle prossime elezioni comunali. Ha scelto di candidarsi con la Lega l'attuale assessore all'urbanistica Ilaria Segala, mentre con Fratelli d'Italia si candidano alcuni militanti di Progetto Nazionale, tra cui Massimo Piubello.

Figlia di profughi istriani, prima donna a presiedere l'Ordine degli Ingegneri di Verona, non poteva che supportare la rielezione di Sboarina, dopo aver lavorato per cinque anni al suo fianco ricoprendo le importanti deleghe dell'urbanistica e dell'ambiente. Non sorprende, dunque che Ilaria Segala si candidi per confermare l'attuale amministrazione cittadina. Ma la notizia del giorno è che la sua sarà una candidatura interna alla Lega. «Mi definisco una moderata di centrodestra, da sempre più un amministratore pubblico che un politico - ha dichiarato oggi Segala - Mi sono riconosciuta nei valori della Lega della buona amministrazione, quella che agisce al di là dei proclami e che porta a casa risultati concreti, quella che durante la pandemia, grazie al lavoro di Luca Zaia, è diventata modello per tutta Italia. Sono partita da un’esperienza civica che non rinnego, anzi, che mi ha dato tanto, ma oggi sono pronta a ricandidarmi in un partito che trovo più adatto alla mia nuova dimensione cittadina, ovviamente nel segno della continuità e del supporto a Sboarina».

A supportare la scelta di Ilaria Segala, lo staff della Lega al completo. «Accogliamo con piacere l'assessore Ilaria Segala nella famiglia della Lega - ha detto il commissario provinciale della Lega Nicolò Zavarise - Alla prima esperienza da assessore, Ilaria ha messo a disposizione della comunità non solo la sua competenza tecnica ma anche la sua voglia e la sua visione di cambiamento urbanistico della città, attraverso progetti di recupero di aree centrali per lo sviluppo di Verona che attendevano idee e risposte concrete da anni».

Segala ha inoltre annunciato l'avvio di una campagna elettorale nella quale affiancherà Luca Zanotto, anche lui attuale assessore a Verona e candidato della Lega. I due faranno leva sulla possibilità per il cittadino di esprimere la doppia preferenza di genere.

E per il consiglio comunale di Verona si candida anche Massimo Piubello, ma con Fratelli d'Italia. Oggi, la sua candidatura è stata ufficializzata insieme a quelle di altri membri di Progetto Nazionale che si candidano nelle circoscrizioni. Piubello è stato accolto in Fratelli d'Italia dal coordinatore provinciale Ciro Maschio e dal consigliere regionale Daniele Polato. «Una persona preparata, un ottimo amministratore che sicuramente contribuirà al bene della nostra città», ha detto Polato di Piubello.

«Daremo massima attenzione ai quartieri - ha assicurato Piubello - Da Cadidavid a Montorio, da San Massimo a San Michele, la città è una e deve offrire servizi, spazi comuni e attività ricreative e sportive».