Tentativo di scasso alla sede elettorale di Tosi. «Hanno paura di noi»

Attacco al quartier generale di Flavio Tosi. Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, 10 ed 11 maggio, la sede organizzativa della campagna elettorale di Tosi, in Viale delle Nazioni, è stata oggetto di un danneggiamento. Ignoti hanno tentato di scassinare la porta d'ingresso ed il responsabile della sezione locale di Fare, Simone Meneghelli, teme che si sia trattato di un tentativo di boicottaggio.

«Nella sede organizzativa della nostra campagna elettorale abbiamo i faldoni con tutte le liste elettorali da consegnare entro questo sabato - ha spiegato Meneghelli - Un lavoro immane che rischiava di essere derubato, con l'immaginabile conseguenza di impedirci di concorrere alle elezioni comunali». Le liste che partecipano alla sfida elettorale hanno, infatti, tempo fino al 21 maggio per presentare le firme necessarie per essere ammesse. Firme che la coalizione formatasi attorno alla candidatura di Flavio Tosi conserva nella sua sede organizzativa, che tra l'altro è anche la sede di Forza Italia Verona.

«Non avrei voluto denunciare la cosa pubblicamente, perché già mi pare che siamo dentro una campagna elettorale troppo aggressiva e, da parte di qualcuno, anche scorretta», ha aggiunto Meneghelli. Ed effettivamente questo tentativo di scasso non è il primo atto vandalico reso noto dai candidati sindaco. Pochi giorni fa, Federico Sboarina ha mostrato un suo manifesto elettorale imbrattato con la scritta «Muori».

«Poi però ho pensato che è giusto tutelare, una per una, le decine di persone che in sede ogni giorno, fino a tardi, si danno il cambio per lavorare operativamente alla nostra campagna e garantire il pieno esercizio della democrazia - ha concluso il responsabile locale di Fare - Non vorrei che qualcuno voglia impedire a Flavio Tosi e alla sua coalizione di partecipare alle elezioni. Forse c’è chi ha paura di noi e pensa di utilizzare ogni metodo per boicottarci».