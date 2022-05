Sindaci di Treviso e Vicenza tifano Sboarina. «Diamo continuità allo sviluppo»

Prima la pandemia ed ora i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) hanno reso la loro collaborazione ancor più stretta e necessaria e per questo si sono incontrati ieri, 30 maggio, in Piazza Bra a Verona per scandire insieme la stessa parola: «Continuità».

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e il sindaco di Treviso Mario Conte si sono uniti ieri al presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto per chiedere agli elettori veronesi di rinnovare la fiducia al ricandidato sindaco Federico Sboarina. «In questi anni la collaborazione tra sindaci è stata preziosa, costante e illuminante e sempre volta a tutelare le nostre comunità - ha dichiarato Conte - Forza Federico!». Anni contraddistinti anche dall'emergenza coronavirus, un'emergenza che ha spinto i primi cittadini dei capoluoghi veneti a condividere le migliori risposte da dare alle simili esigenze delle diverse realtà locali. Una condivisione di buone pratiche amministrative, ma anche di obiettivi, come quello di fondere le più grandi aziende controllate da Verona e Vicenza. Obiettivo raggiunto con la creazione Agsm-Aim, come sottolineato da Rucco.

E superata la pandemia, ecco che arrivano le nuove sfide del Pnrr, un piano che mette a disposizione fondi da intercettare. E per questo Sboarina ha sottolineato l'importanza della continuità. Secondo lui, infatti, un cambio di amministrazione in questo momento produrrebbe ritardi che potrebbero costare cari alla città. «Ringrazio Rucco, Conte e Scalzotto per le parole di stima, contraccambiata, e per la sinergia nata in questi anni, sempre fianco a fianco - ha concluso Sboarina - Andiamo avanti insieme per dare continuità allo sviluppo dei nostri territori, nel segno del buon governo di centrodestra».