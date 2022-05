Andrea Costa appoggia Sboarina: «A servizio dei cittadini per il bene comune»

Lunedì scorso, 23 maggio, è stata presentata la lista congiunta "Noi con l'Italia - Veneta Autonomia" alla presenza del sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa, presente nel Veronese anche per toccare con mano le eccellenze sanitarie del territorio, a partire dall'ospedale Magalini di Villafranca e dal Pederzoli di Peschiera del Garda. Alla presentazione hanno partecipato anche Alberto Giorgetti, membro dell'ufficio di presidenza nazionale di Noi con l'Italia, il candidato sindaco Federico Sboarina, il consigliere regionale Tomas Piccinini, presidente del gruppo Veneta Autonomia, e il coordinatore di Noi con l'Italia Verona Alessandro Pigozzi.

L'alleanza tra Noi con l'Italia e Veneta Autonomia è nata da poco ed in candidati in lista sono stati ufficializzati il 14 maggio scorso. Una formazione nuova, fresca e dinamica, due anime dalla personalità distinta ma unite da un obiettivo comune: scendere in campo per occupare uno spazio preciso del centrodestra: quel centro moderato, pragmatico, liberale e federalista.

La componente femminile è elevata e le culture rappresentate sono molteplici. Sono forze nuove, sinceramente motivate, persone perbene con idee, progetti e sogni per la città che amano e nella quale vogliono raggiungere i propri obiettivi di vita. Una lista che gode di collegamenti sia a livello regionale che nazionale, in grado di attivare quelle leve che possono aiutare a realizzare ciò di cui la città ha bisogno.

Il sottosegretario Costa ha elogiato il lavoro di questa nuova squadra: «Come Noi con l'Italia condividiamo e sosteniamo questo percorso che sta andando nella direzione giusta, quella di un centrodestra di grande valore ed in grado soprattutto di dare continuità per lo sviluppo della città. I cittadini hanno bisogno di coerenza, di persone che antepongano il bene di Verona agli interessi di partito, di politici a servizio della cittadinanza per il bene comune. La pandemia ci ha insegnato la necessità di percorsi condivisi e questa lista ne è un grande esempio».

Il candidato sindaco Sboarina ha riaffermato che: «La lista di Veneta Autonomia-Noi con l'Italia è una casa importante dei moderati di centrodestra, che è solo uno, unito per governare e non per meri scopi elettorali, a differenza di altre coalizioni o presunte tali. Inoltre è una lista unica nel suo genere, perché il 70% di chi la compone è donna e perché tra i candidati al consiglio comunale vanta 14 nazionalità differenti, 28 considerando le circoscrizioni: un esempio di buona integrazione di persone che a Verona non si devono sentire ospiti, ma cittadini a pieno titolo».