Ballottaggio a San Bonifacio, porte chiuse a Forza Italia. «Elettori non rispettati»

Sì a Fratelli d'Italia, no a Forza Italia. È monco l'unico apparentamento sottoscritto da un candidato sindaco al ballottaggio a San Bonifacio. Fulvio Soave ha allargato la coalizione di liste che lo sostengono, senza però compattare tutto il fronte del centrodestra. Unificazione del centrodestra che invece è riuscita a Legnago al candidato Paolo Longhi.

Domenica 23 e lunedì 24 giugno, gli elettori di San Bonifacio torneranno alle urne per scegliere il loro sindaco. E sulla scheda avranno soltanto i nomi dei due candidati che hanno ottenuto più voti. Da una parte, Antonio Camillo Claudio Verona, sostenuto dalla lista Territorio e Comunità e dalla Lista Provoli. Dall'altra, Fulvio Soave, candidato da Lega, Verona Domani, La Nostra San Bonifacio-Liga Veneta, dalla lista Più San Bonifacio e da Fratelli d'Italia. Ed è questa l'unica novità rispetto alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Al primo turno Fratelli d'Italia sosteneva insieme a Forza Italia il candidato Nicola Gambin, arrivato terzo con soli 59 voti di distacco da Soave.

L'unico apparentamento è dunque quello tra Soave e Fratelli d'Italia, ma non con Forza Italia, evidenziando ancora una volta l'attuale inconciliabilità tra Forza Italia e Verona Domani. Soave ha stretto un accordo con Fratelli d'Italia, ma ha chiuso le porte a Forza Italia per non portare instabilità all'interno della propria coalizione e dando anche credito a quelle voci che ipotizzavano un possibile accordo tra Forza Italia ed il centrosinistra di Antonio Verona.

Voci negate da Gambin, che denuncia il mancato rispetto della volontà degli elettori. «Con la scelta di abbandonare l'alleanza, Fratelli d'Italia pregiudica la mia possibilità di rappresentare in consiglio comunale i 2.207 elettori che si sono riconosciuti in me e nel nostro programma - ha dichiarato Gambin - Le motivazioni per l’esclusione di Forza Italia sono pretestuose e offensive. Il nostro obiettivo è sempre stato il bene del Paese. Gli elettori di centrodestra, che avevano riposto fiducia nel nostro programma, ora vedono distorto il significato del loro voto. A loro chiedo scusa a nome della classe politica, perché queste dinamiche non rispecchiano i valori di un serio confronto democratico. Non ci hanno voluti, anche se Forza Italia a San Bonifacio risulta il maggior partito di centrodestra, in quanto rappresentiamo persone con valori di lealtà, serietà della parola data, trasparenza e coerenza che non avrebbero mai potuto avvallare determinati comportamenti. Questa è la nostra garanzia di stabilità nella vita, nel lavoro, nei rapporti personali e nella politica. Su questo si basa la nostra credibilità e solidità elettorale. Ai nostri sostenitori diciamo: votate secondo coscienza, tenendo conto dei programmi, delle idee e del comportamento dei candidati al ballottaggio».