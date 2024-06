«Centrodestra a San Bonifacio è una polveriera» a pochi giorni dal ballottaggio

È vero, deve convincere gli elettori di Forza Italia e non i rappresentanti locali di quel partito, ma rischia davvero di cadere nel vuoto l'appello di Fulvio Soave all'unità del centrodestra di San Bonifacio. Sembra davvero troppo profonda la spaccatura tra Forza Italia ed il candidato sindaco che domenica e lunedì, 23 e 24 giugno, sfiderà Antonio Verona, altro candidato al ballottaggio.

Una spaccatura già evidenziata da un amareggiato Nicola Gambin, candidato sindaco di Forza Italia e Fratelli d'Italia, escluso dal ballottaggio per soli 59 voti. Una spaccatura resa ancor più dolorosa dall'apparentamento firmato da Soave solo con Fratelli d'Italia, lasciando fuori Forza Italia. E per questo, il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi ha scaricato su Fulvio Soave tutte le responsabilità della divisione nel centrodestra. «Soave ha rifiutato i valori di Forza Italia e i suoi elettori - ha commentato Tosi - Significa rifiutare chi il centrodestra lo ha fondato. Significa spaccare il centrodestra e ciò è inaccettabile. È la stessa scelta che Sboarina fece a Verona due anni fa e sappiamo come è andata a finire. Si tratta anche di un dispetto istituzionale e personale che Soave fa al nostro candidato Nicola Gambin, perché se Soave dovesse mai vincere escluderebbe dal consiglio comunale proprio Gambin, cioè un candidato che ha raccolto il 23% dei consensi al primo turno, grosso modo gli stessi voti che ha preso Soave. Una clamorosa forzatura che poco ha a che fare con la democrazia». Mentre il commissario di Forza Italia a San Bonifacio Emanuele Tosi è sicuro che, anche in caso di vittoria, la coalizione che sostiene Soave è destinata a sfaldarsi. «Il centrodestra a San Bonifacio è una polveriera - ha dichiarato Emanuele Tosi - In questi mesi abbiamo visto di tutto: la Lega, che da mesi denunciava il "problema Soave", è stata la prima a rompere il patto di coalizione ed è finita a sostenere lo stesso Soave, unica lista del centrodestra ad appoggiarlo al primo turno, una scorrettezza politica e personale inaudita. Gli unici ad aver rispettato gli accordi siamo stati noi di Forza Italia, con Gambin che ha rifiutato tutte le poltrone offertegli a fronte di accordi di sottobanco per noi inaccettabili. Nicola Gambin è stato il miglior candidato che il centrodestra poteva esprimere e che potrà esprimere in futuro. L’ho detto a Nicola: teniamoci pronti, che se mai dovessero vincere questi il rischio di tornare a rivotare tra un anno è altissimo».

Parole a cui Fulvio Soave replica con messaggi di pace e di concordia, chiedendo agli elettori di concentrarsi sui punti in comune tra il suo programma e quello di Gambin. «Il dialogo con i rappresentanti locali di Forza Italia non si è mai fermato nonostante alcune dichiarazioni - ha dichiarato la coalizione che sostiene Soave - Noi non abbiamo mai chiuso la porta al confronto con l'obiettivo di non disperdere i voti del centrodestra, voti che hanno espresso una chiara volontà di discontinuità, e concretizzare il cambiamento di cui c'è bisogno. Auspichiamo quindi che all’appuntamento decisivo del ballottaggio, prevalga l'interesse dei cittadini su ogni altro tipo di considerazione e che il gruppo di Gambin esprima il proprio voto per Fulvio Soave, facendo una scelta coerente con quanto detto in campagna elettorale e con il voto di chi lo ha sostenuto al primo turno. Invitiamo inoltre tutti i cittadini che si sono espressi per candidati che rappresentavano un cambiamento rispetto all'amministrazione uscente, ad andare a votare per Soave».