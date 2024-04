San Bonifacio, centrodestra diviso. E Provoli lancia Verona come suo successore

Al momento sono sei, ma potrebbero diventare di più i candidati sindaco a San Bonifacio, in quella che insieme a Legnago è una delle sfide elettorali locali più interessanti del prossimo giugno. San Bonifacio è infatti il secondo comune più popoloso (il primo è appunto Legnago) che l'8 e il 9 giugno prossimi rinnoverà il consiglio comunale e l'amministrazione locale.

Con il limite di mandati ormai raggiunto, Giampaolo Provoli dovrà lasciare la fascia tricolore ad un nuovo sindaco. Provoli, da tempo ormai, non è più iscritto al Partito Democratico, ma la sua amministrazione può essere definita di centrosinistra. Il centrodestra andrà dunque all'assalto politico del municipio di Piazza Costituzione. E non lo farà con un candidato unico.

Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno da poco individuato nell'architetto Nicola Gambin il loro candidato sindaco. Esponente storico di Forza Italia, il 52enne è attualmente consigliere comunale, carica da lui più volte ricoperta. «È al contempo giovane ma con un'ottima esperienza politico-amministrativa», hanno scritto le sezioni locali di Fratelli d'Italia e Forza Italia, le quali aprono le porte a tutti i partiti di centrodestra che vogliono sostenere questa candidatura. «In primis gli amici della Lega», era stato specificato, anche se ormai la Lega si è promessa all'altro candidato sindaco di centrodestra: Fulvio Soave.

Sceso in campo nel dicembre scorso, Soave ha recentemente aperto la sua campagna elettorale, affermando che a sostenerlo ci sono le liste di San Bonifacio Domani, il gruppo civico La Nostra San Bonifacio insieme alla Liga Veneta Repubblica dell'ex sindaco Silvano Polo, e appunto la Lega. Un accordo, quello con il Carroccio, raggiunto dopo un confronto sui temi e sulle priorità del programma. «Mi candido sindaco - ha spiegato Soave - perché credo che il bene collettivo venga prima del bene dei singoli. So di essere una persona fortunata che ha ricevuto molto dalla vita e voglio poter restituire qualcosa alla comunità in cui sono cresciuto e a cui sono legato. Sicuramente non lo faccio per necessità o per opportunismo. Ho un lavoro che amo che mi offre molte opportunità e potrei continuare a farlo con soddisfazione ma siamo qui perché vogliamo occuparci del futuro di San Bonifacio, del futuro delle nostre famiglie e dei nostri figli: è per loro che ci impegniamo, perché meritano un paese migliore».

E più che di centrodestra è una candidatura di destra quella di Maicol Faccini, che con la lista Salviamo San Bonifacio punta a combattere il degrado e ad aumentare la sicurezza del paese. Salviamo San Bonifacio è comunque una lista civica, anche se Faccini è referente per l'Est Veronese di Forza Nuova.

Come civiche sono anche le liste che al momento sostengono gli altri candidati sindaco, visto che il Partito Democratico non ha ancora preso posizione. Il PD è comunque soddisfatto di quanto ottenuto in dieci anni di amministrazione Provoli. E al momento la candidatura più in continuità con la linea dell'attuale primo cittadino è quella di Antonio Verona. L'attuale assessore ai lavori pubblici di San Bonifacio è candidato sindaco della Lista Provoli e della lista San Bonifacio, un Territorio una Comunità. Politiche sociali, cultura, sviluppo del tessuto produttivo e ambiente sono i temi principali di questa coalizione, che si riconosce nell'area di centrosinistra e che avrà al suo interno assessori e consiglieri comunali uscenti.

Si concentra principalmente sulle tematiche ambientali Fabio Merlo, candidato sindaco della lista Parcourbano San Bonifacio. Lista che già nel suo nome racchiude il principale progetto in programma: la realizzazione di un grande parco urbano nel centro del paese «con un laghetto e una fontana d'arte, alberi, percorsi, attrezzature per il gioco, una nuova biblioteca e un teatro all'aperto».

E puramente civica è la lista Crediamo in San Bonifacio, che candida Simona De Luca con un programma fatto di «controllo del territorio, incremento delle manutenzioni e dei servizi alle famiglie, sostegno alle associazioni e alla vita del paese».