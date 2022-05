Transizione ecologica, Lega punta sull'idrogeno. «Verona può diventare centrale»

Elezioni amministrative e referendum sulla giustizia. La campagna elettorale della Lega è impegnata su due fronti a Verona: la rielezione del sindaco Federico Sboarina e l'opera di convincimento a votare Sì ai quesiti su cui i cittadini potranno esprimersi il 12 giugno prossimo.

Ieri, 23 maggio, la campagna elettorale leghista ha toccato il tema della transizione ecologica con il sottosegretaria Vania Gava e l'europarlamentare Paolo Borchia. Per la Lega, Verona può diventare centrale nel settore dell'idrogeno da rinnovabili, diventando così un trampolino di lancio per ottenere un deciso miglioramento nell'autonomia energetica.

L'idrogeno verde e le comunità energetiche possono essere un primo passo per migliorare l’autonomia energetica e per abbassare i costi delle bollette. E Verona può fare da apripista, secondo Gava e Borchia, grazie ad alcune progettualità in atto da parte di Agsm Aim e ad una specifica mozione promossa dal consigliere leghista Alessandro Gennari. «Non bisogna avere paura di spingere su progetti ambientali - ha detto Gava - La nostra è una visione concreta: dobbiamo tutelare l’ambiente ma anche la nostra economia e le basi gettate con gli investimenti messi nel Pnrr vanno in questa direzione».

«La transizione ecologica alla luce delle tecnologie oggi disponibili e a quelle che andremo a sviluppare può davvero rappresentare una grande opportunità per i territori, ma dovremo essere capaci di accompagnare le riconversioni creando percorsi più agevoli per chi vuole investire attraverso poche ma chiare regole - ha aggiunto Borchia - Portiamo idee realizzabili, esempi concreti sul come ottenere i due obiettivi principali: migliorare l’autonomia energetica e abbassare i costi. Le progettualità presentate da Agsm Aim in merito alla produzione a Cà del Bue di idrogeno verde, prodotto cioè a km zero da fonti rinnovabili, sono il futuro e possono portare aiuti reali ad un settore strategico per il nostro territorio come quello dell’agricoltura. Il distretto veronese della termomeccanica ha sviluppato competenze e tecnologie che non hanno nulla da invidiare a quelle più moderne del nordeuropa e si rivolgono proprio all’idrogeno. E il Comune in tutto questo può essere centrale, promuovendo investimenti come gli impianti fotovoltaici nelle scuole».

Gava e Borchia sono stati ascoltati dal candidato vicesindaco Roberto Mantovanelli, che ha ricordato come l’indipendenza energetica sia un tema da sempre caro alla Lega. Con Mantovanelli erano presenti anche parlamentari veronese Paolo Tosato e Vania Valbusa, gli assessori uscenti Luca Zanotto e Ilaria Segala ed altri amministratori e consiglieri del territorio.

Ed il candidato sindaco Sboarina ha concluso: «La transizione ecologica deve andare di pari passo con la sostenibilità economica. E su questo col sottosegretaria Gava e tutta la Lega ci sono massima sintonia e collaborazione, perché mai come oggi serve concretezza nelle azioni di governo, mettendo da parte le ideologie».

E oggi, spazio al referendum sulla giustizia. Alle 20, nella sala Lucchi di Piazzale Olimpia si terrà l'evento "Cambiamo la Giustizia" per spiegare le ragioni dei Sì ai referendum promossi da Lega e Partito Radicale. Interverranno il professor di diritto costituzionale dell'Università di Verona Stefano Catalano e l'avvocato amministrativista Stefania Cavallo.