Tosi: «Sostegni a famiglie, anziani e giovani. E creeremo il disability manager»

Famiglie, anziani, giovani e persone con disabilità. Il candidato sindaco Flavio Tosi ha scelto questi «quattro pilastri» come base per le politiche sociali da adottare a Verona in caso di vittoria alle prossime elezioni.

Il programma elettorale di Tosi tocca diverse tematiche, che il candidato sta presentando una dopo l'altra. Ieri, 4 aprile, in Piazza Corrubbio, è stata la volta del welfare che l'ex sindaco intende attivare in città. Tosi è infatti convinto che il Comune «ha i mezzi e il potere per fare molto». E quel «molto» si deve concretizzare in maggiori sostegni per famiglie, giovani coppie, genitori separati e madri single colpiti dalla crisi per il Covid e dal caro-bolletta.

Agli anziani, Tosi promette «più spazi di aggregazione e la riapertura degli uffici periferici dell'anagrafe», mentre i giovani saranno aiutati nella ricerca di un'occupazione grazie alla creazione di «un ufficio comunale del lavoro». Ma giovani ed anziani possono anche trarre beneficio da un reciproco scambio intergenerazionale e per questo Flavio Tosi ha in mente anche politiche di co-housing.

Infine, l'ultimo pilastro, quella della disabilità. Per «rendere Verona una città a misura delle persone diversamente abili», Tosi vuole abbattere le barriere architettoniche ed utilizzare strumenti più moderni per facilitare la vita a chi ha una disabilità. «Istituiremo la figura del disability manager, un dirigente pubblico che si coordinerà costantemente con il sindaco e tutti gli assessorati nei lavori di giunta», è l'impegno di Tosi.