Solo in Rete! candidati consiglieri con più di mille preferenze. Benini il più votato

Di sei candidati sindaco, solo tre entreranno in consiglio comunale. Di ventisei liste, al massimo dieci entreranno in consiglio comunale. E la scrematura finale sarà fatta ancora una volta dagli elettori di Verona nel ballottaggio del 26 giugno prossimo.

Lo scrutinio dei voti raccolti domenica scorsa è terminato da un po' ed il verdetto principale è che il capoluogo scaligero non ha ancora un sindaco. Nessun candidato ha superato il 50% del preferenze e quindi i due più votati si ripresenteranno al ballottaggio. Tra due settimane si saprà se il primo cittadino sarà Damiano Tommasi o Federico Sboarina.

E a seconda del vincitore cambierà la composizione del consiglio comunale. Le maggioranze, se non ci saranno apparentamenti con i tosiani, saranno formate dal sindaco e da altri 21 consiglieri presi nelle liste più votate della sua coalizione. Se vincerà Tommasi, la sua maggiaranza sarà composta dalla lista Damiano Tommasi Sindaco (la più votata in assoluto il 12 giugno scorso), dal Partito Democratico, da Traguardi e da In Comune per Verona. Se vincerà Sboarina, la sua maggioranza vedrà consiglieri delle liste di Fratelli d'Italia, di Sboarina Sindaco - Battini, di Verona Domani - Coraggio Italia e della Lega.

Indipendentemente dal risultato, lo sconfitto Flavio Tosi in consiglio comunale ci sarà con paio di consiglieri della Lista Tosi.

Tommasi, Sboarina e Tosi, sono dunque sicuri di avere un posto nel futuro consiglio comunale. Ma nella stessa condizione si trovano anche altri candidati. E sono quelli che hanno avuto più preferenze e che, anche in caso di sconfitta al ballottaggio, avranno un posto assicurato.

Il candidato consigliere che ha avuto più preferenze è Federico Benini del Partito Democratico (1.470) e alle sue spalle c'è Tommaso Ferrari di Traguardi (1.410). Se non faranno passi indietro, i due consiglieri comunali uscenti potranno continuare a svolgere il loro lavoro per altri cinque anni. E anche se hanno avuto poche preferenze personali, di sicuro ci saranno i candidati consiglieri della lista più votata, la lista Damiano Tommasi Sindaco. Di questa lista, la candidata più votata è Veronica Atitsogbe con 329 preferenze. La seconda lista più votata in assoluto è quella del Partito Democratico. Alle spalle di Benini, due donne hanno preso più di mille preferenze: Elisa La Paglia (1.029) e Alessia Rotta (1.009). Nella coalizione Rete!, la terze lista per numero di voti ricevuto è Traguardi dove Beatrice Verzè (920 preferenze) è seconda solo a Ferrari. Infine, la lista In Comune per Verona potrebbe entrare in consiglio comunale in caso di vittoria di Tommasi al ballottaggio. Il più votato in questa lista è il consigliere uscente Michele Bertucco (1.112 preferenze).

Nella coalizione di Sboarina, la lista regina è quella di Fratelli d'Italia dove primeggia per preferenze il nome di Marco Padovani (921). Nella lista personale del candidato sindaco (Sboarina Sindaco - Battiti per Verona) c'è Carla Padovani davanti a tutti con 226 preferenze. Sicure di avere almeno un consigliere comunale, anche se perderanno il ballottaggio, anche la Lega, dove il più votato è stato Nicolò Zavarise con 452 preferenze, e Verona Domani - Coraggio Italia, in cui il più votato è Paolo Rossi (471 preferenze). Nessun posto in consiglio comunale per Verona Autonomia - Noi Con l'Italia nonostante i tanti voti (484) presi da Francesco Burri.

Infine, con Flavio Tosi, ci saranno alcuni consiglieri della Lista Tosi dove i più votati sono stati Luigi Pisa (625) e Antonio Lella (572). Non è certa di entrare in consiglio comunale la moglie di Tosi, Patrizia Bisinella, nonostante i 447 voti presi nella lista Fare!. Più voti di lei hai preso Alberto Bozza (486) con Forza Italia. Male, invece, Michele Croce con la sua Prima Verona.