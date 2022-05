Adinolfi sceglie il candidato Zelger. «Famiglia ha ruolo primario nella società»

Come già anticipato dal suo presidente nazionale Mario Adinolfi, il Popolo della Famiglia (PdF) a Verona sosterrà la candidatura di Alberto Zelger. E sono quindi diventate tre le liste che vorrebbero l'ex consigliere comunale leghista come primo cittadino: il Popolo della Famiglia, Verona per la Libertà e la lista personale Zelger Sindaco. «Sono tre liste complementari - ha dichiarato Zelger - Verona per la Libertà raccoglie gli appelli della piazza con modalità anche focose. Zelger Sindaco risponde per lo più alle esigenze del mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese. Il Popolo della Famiglia, infine, si rivolge soprattutto alla famiglia, da sempre riconosciuta quale motore di sviluppo e sostegno del welfare, senza il quale la nostra società è destinata a disgregarsi».

Alla presentazione ufficiale dell'accordo tra PdF e Zelger sono stati presenti Adinolfi, il coordinatore regionale del Popolo della Famiglia Massimiliano Zannini ed il consigliere nazionale Danilo Bassan.

Pdf e Zelger condividono gli stessi «obiettivi strategici», tra cui il rifiuto del Green Pass, degli obblighi sanitari e della guerra. Adinolfi ha riconosciuto l'esperienza politica e amministrativa di Zelger e la sua sensibilità nei confronti della famiglia, aggiungendo che il Popolo della Famiglia «è presente in molte realtà locali ed ha avuto qualche successo anche a livello nazionale». Zannini ha aggiunto che il PdF «sta operando in molti comuni del Veneto, con buone prospettive di crescita».

«Credo che il Popolo della Famiglia apporterà nuova linfa alla nostra battaglia per la verità, la libertà e il riconoscimento del ruolo primario della famiglia nella società», ha concluso Zelger.