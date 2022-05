Sfida elettorale sul ponte di Avesa, candidati in gara a chi lo realizza prima

Si gioca anche sul ponte di Avesa la sfida elettorale di Verona. E tra Federico Sboarina, Flavio Tosi e Damiano Tommasi è ormai lotta a chi lo realizza prima.

Il problema è stato creato dall'alluvione del 2018, che ha reso inagibile il transito tra una sponda e l'altra del torrente. La Regione Veneto ha ripristinato gli argini, creando un fossato di oltre due metri di altezza e rendendo necessaria la creazione di un ponte. Ponte che sarebbe già realtà se non ci fosserò stati interventi più urgenti, come la verifica della tenuta dei ponti cittadini e l'emergenza Covid-19.

Ora, però, i tempi sembrano essere propizi per la realizzazione della struttura. Giovedì scorso, 19 maggio, il sindaco uscente ha annunciato l'ormai prossima conclusione della «progettazione della strada che collega Via Camposanto a Via della Consortia». Un intervento da 300mila euro «che sarà realizzato entro un anno e permetterà di attraversare il progno facilmente», ha aggiunto il Sboarina.

Un annuncio arrivato in piena campagna elettorale e giudicato poco credibile dal Partito Democratico, che quel ponte lo chiede da prima della realizzazione degli argini e che domenica 15 maggio in Piazza Avesa ha presentato ai cittadini la sua proposta.



(Progetto del PD per il ponte di Avesa)

Ma anche Flavio Tosi ha il suo progetto per il ponte di Avesa e la sua promessa, in caso di vittoria alle elezioni, è di approvarlo nei primi cento giorni. «Approveremo e finanzieremo il progetto nei primi cento giorni di amministrazione - ha dichiarato Tosi - Poi tra aggiudicazione della gara e lavori, in un anno il ponte sarà realtà. Invece il sindaco uscente dal 2018 promette a vanvera».