Alleanza Verdi e Sinistra lancia "Sos Voto Pulito" contro le irregolarità ai seggi

Domenica prossimo, 25 settembre, dalle 7 alle 23 saranno aperte le urne in tutta Italia per eleggere un nuovo Parlamento e l'Alleanza Verdi e Sinistra vuole che il voto sia il più corretto possibile. Per questo, il comitato elettorale della lista ha attivato un numero di telefono a cui gli elettori possono inviare eventuali irregolarità.

L'iniziativa si chiama "Sos Voto Pulito" ed è un semplice contatto WhatsApp a cui i cittadini e le cittadine potranno segnalare delle sospette illegalità. «Vogliamo che il voto di ciascuna e di ciascuno conti davvero e questo è possibile solo con il rispetto delle regole elettorali e della legalità - hanno fatto sapere i responsabili di Alleanza Verdi e Sinistra - Ogni cittadino potrà pertanto trasformarsi in controllore del voto scrivendo al numero 379 2133293 prima, durante il voto e al momento dello spoglio, per denunciare eventuali anomalie. Assicurando il più completo anonimato della segnalazione, raccoglieremo le denunce, provvedendo tempestivamente a renderle pubbliche per fare in modo che il voto sia trasparente».