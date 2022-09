Urso rassicura: «Meloni saprà accompagnare l'Italia oltre questa crisi»

Fratelli d'Italia è pronto a guidare il Paese. Ne è convinto il senatore Adolfo Urso, intervenuto in questi ultimi giorni in due appuntamenti elettorali nel Veronese. L'altra sera, 19 settembre, Urso ha partecipato con il candidato al Senato per Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti ad un confronto con da Confprofessioni Veneto. Ieri, invece, il senatore si è rivolto ad una platea di imprenditori, professionisti e capitani d’industria riunitisi nel quartier generale della Simem di Minerbe.



(Urso con i candidati di Fratelli d'Italia all'incontro con Confprofessioni Veneto)

Di fronte a professionisti ed imprenditori, Adolfo Urso è stato rassicurante ed ha promesso collaborazione con tutti. «La società italiana è fatta di corpi intermedi, e questo si percepisce ancor di più in Veneto - ha dichiarato nell'incontro con Confprofessioni - Al governo, avremo il compito di ricostruire un rapporto fecondo con i corpi intermedi: un rapporto che è stato disarticolato da Matteo Renzi prima e azzerato dai 5 Stelle poi. Per farlo dovremo ripartire dalla consapevolezza che serve all’Italia una continuativa collaborazione con le professioni e con la classe dirigente, che è anche appunto data da chi sceglie di costituirsi in corpi sociali intermedi. Dopo il 25 settembre ci aspetta una fase di transizione relativamente lunga: prima di novembre è impensabile infatti avere un nuovo governo visti i tempi indicati dalla nostra Costituzione. Ma le nostre imprese e le famiglie italiane non possono attendere così tanto: per questo stiamo chiedendo all’attuale esecutivo di intervenire subito sugli extra-costi dell’energia, sia chiedendo un price cap al prezzo del gas, sia disaccoppiando il prezzo dell’energia elettrica. Anche la legge di bilancio, per le stesse ragioni, verrà impostata dall’attuale esecutivo: spetterà poi a noi migliorarla, mettendo al centro le ragioni delle imprese e del lavoro. Supereremo il reddito di cittadinanza così come era stato pensato dai 5 Stelle. Resterà un sostegno per chi non può lavorare o per le famiglie numerose, ma il resto delle risorse verranno destinate per incentivare il lavoro: taglio del cuneo fiscale, flat tax incrementale, decontribuzione per i nuovi occupati».



(Urso all'appuntamento di Minerbe)

Mentre a Minerbe, Adolfo Urso ha attaccato la coalizione di centrosinistra. «Ha scelto di non competere, presentandosi agli elettori divisa e priva di un programma condiviso - ha dichiarato - Giorgia Meloni alla guida del prossimo governo di centrodestra, invece, saprà accompagnare l’Italia oltre questa crisi, grazie alle proposte concrete che abbiamo raccolto nel nostro programma. Meloni gode della fiducia degli italiani ed anche della stima dei nostri alleati: è sinonimo di coerenza e di serietà, è una persona che mantiene sempre la parola data».