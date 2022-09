Elezioni, Udu Verona chiede «misure che garantiscano il voto fuori sede»

Mancano 23 giorni alle elezioni politiche e, con l'avvicinarsi del 25 settembre, la comunità studentesca veronese sente sempre più forte una problematica da tempo denunciata: la difficoltà per chi studia lontano dal comune di residenza di esercitare il proprio diritto al voto. «Il voto fuori sede dovrebbe essere fra i primi punti delle agende di ogni partito in quanto diritto fondamentale di ogni cittadino - ha dichiarato Laura Bergamin, coordinatrice dell'Unione degli Universitari (Udu) di Verona - Siamo stanchi di essere invisibili per la politica. Tra chi studia e chi lavora fuori dal proprio comune di residenza sono quasi 5 milioni, il 10,5% dell'elettorato, una cifra non indifferente».

«Come Unione degli Universitari di Verona ci siamo mossi chiedendo all'ateneo scaligero un posticipo dell'inizio delle lezioni universitarie per permettere il rientro degli studenti tornati nella propria residenza per votare - ha dichiarato Adrian Nirca, rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'università di Verona - Assisteremo, però, ad un astensionismo involontario perché tanti studenti fuori sede rinunceranno al voto per difficoltà economiche e logistiche legate agli spostamenti».

I rappresentanti degli studenti di Udu Verona hanno così chiesto una presa di posizione da parte dell'università e del Comune di Verona per introdurre «misure che garantiscano il voto fuori sede per tutta la comunità studentesca e lavoratrice che vive lontana dal luogo di residenza, garantendo un diritto costituzionale come avviene anche per gli italiani residenti all'estero o per i militari».