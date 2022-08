Liste e candidati per Camera e Senato che i veronesi potranno votare il 25 settembre

Alcuni erano già sicuri di avere un posto in lista, altri ci speravano e sono rimasti delusi ed altri ancora hanno accettato con serenità la scelta del partito di non ricandidarli. Per tutti, l'assoluta certezza è arrivata alle 20 di ieri, 22 agosto, termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica. Alla Corte d'Appello di Venezia sono stati consegnati tutti i nomi di coloro che in questi giorni si impegneranno in una campagna elettorale di fine estate. Campagna elettorale che terminerà con il voto degli italiani, il prossimo 25 settembre.

I CANDIDATI NEL VERONESE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

Sono tre i collegi veronesi per la Camera dei Deputati, uno plurinominale e due uninominali. Nei collegi uninominali i partiti o le coalizioni hanno potuto indicare un solo candidato ed in questi collegi sarà eletto il candidato che otterrà più voti. Nei collegi plurinominali i partiti hanno potuto inserire fino a quattro candidati ed in questi collegi saranno eletti i candidati in proporzione ai voti ricevuti dalle singole liste.

Nel collegio plurinominale di Verona i candidati sono:

FRATELLI D'ITALIA: Ciro Maschio, Maddalena Morgante, Marco Padovani, Maria Cristina Sandrin.

LEGA: Lorenzo Fontana, Lara Fadini, Roberto Turri, Vania Valbusa.

FORZA ITALIA: Flavio Tosi, Maria Paola Boscaini, Matteo Destri, Nadia Maschi.

NOI MODERATI: Martina Semenzato, Giuliano Occhipinti, Cristina Emanuela Morganti, Mattia Galbero.

PARTITO DEMOCRATICO: Alessia Rotta, Diego Zardini, Barbara Ferro, Giuseppe Mazza.

+ EUROPA: Anna Lisa Nalin, Lorenzo Dalai, Marina Sorina, Enrico Migliaccio.

ALLEANZA VERDI SINISTRA: Luana Zanella, Fabio Saladini, Rosa Mancuso, Federico Guarelli.

IMPEGNO CIVICO: Mattia Fantinati, Marte Grande, Saverio Boggi, Raffaella Cuomo.

AZIONE E ITALIA VIVA: Elena Bonetti, Davide Bendinelli, Maria Francesca Salzani, Stefano Cesari

MOVIMENTO 5 STELLE: Antonietta Benedetti, Daniele Nottegar, Mihaela Pasare Anca, Francesco Vaccaro.

UNIONE POPOLARE: Angela Katia Manganotti, Oreste Veronesi, Elisabetta Muraro, Nicola Zamboni.

ITALEXIT: Andrea Donaggio, Lina Manuali, Simone Brizzi, Cristina Rizzi.

VITA: Renate Holzeisen, Domenico D'Amico, Chiara Stella Sautto, Moreno Ferrari.

FORZA NUOVA: Loris Ferro, Yamila Concepcion Duca, Luca Tamburini.

PARTITO ANIMALISTA: Ivana Carniel, Angelo Mineo, Carla Bof, Pietro Saccon.

ALTERNATIVA PER L'ITALIA: Silvana Oberto, Luciano Checchini, Imelda Vanzo, Felice Casetto.

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: Giovanna Coricciati, Davide Visigalli, Lucia Marta Nardo, Daniele Butturini.

GILET ARANCIONI: Pierre Babila Putilli, Sebastiana Incognitò, Fabio Pizzuto, Maria Oronza Deblasi.

REFERENDUM E DEMOCRAZIA: Gianluca Liut, Alice Montalbetti.

Nel collegio uninominale che coprende Verona e 40 comuni a nord e a est del capoluogo, i candidati sono:

LORENZO FONTANA per la coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati).

ANNA LISA NALIN per la coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, + Europa, Alleanza Verdi Sinistra e Impegno Civico).

FRANCESCO VACCARO per il Movimento 5 Stelle.

MARIA FRANCESCA SALZANI per Azione e Italia Viva.

MARIA ROSARIA PERRELLI per Unione Popolare.

MARIA STELLA PADOVANI per Italexit.

ANNA SAUTTO per Vita.

ANGELO MINEO per il Partito Animalista.

LORIS FERRO per Forza Nuova.

LUCIANO CHECCHINI per Alternativa per l'Italia.

MARIANNA BECCE per Italia Sovrana e Popolare.

ALICE MONTALBETTI per Referendum e Democrazia.

Nel collegio uninominale che comprende 58 comuni a sud e a ovest del capoluogo, i candidati sono:

CIRO MASCHIO per la coalizione di centrodestra.

FEDERICA FOGLIA per la coalizione di centrosinistra.

ANTONIETTA BENEDETTI per il Movimento 5 Stelle.

DAVIDE BENDINELLI per Azione e Italia Viva.

GIUSEPPE TIZIANO QUAINI per Unione Popolare.

LUCA TAMBURINI per Forza Nuova.

SIMONE BRIZZI per Italexit.

ELISABETTA MIGLIORINI per il Partito Animalista.

SILVANA OBERTO per Alternativa per l'Italia.

LUIGI D'AGOSTO per Italia Sovrana e Popolare.

ANNALISA BEGALI per Vita.

LUCA MARIA AVATENEO per Referendum e Democrazia.

I CANDIDATI NEL VERONESE PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA

Due i collegi che comprendono la provincia di Verona per le elezioni dei senatori. Il collegio plurinominale è condiviso con le province di Padova e Vicenza, mentre quello uninominale comprende solo il territorio scaligero.

Nel collegio plurinominale i candidati sono:

FRATELLI D'ITALIA: Isabella Rauti, Adolfo Urso, Giulia Cosenza, Andrea Gelmetti.

LEGA: Andrea Ostellari, Mara Bizzotto, Roberto Mantovanelli, Angela Colmellere.

FORZA ITALIA: Pierantonio Zanettin, Roberta Toffanin, Giampiero Avruscio, Elisa Rossetto.

NOI MODERATI: Stefania Fochesato, Antonio De Poli, Ornella Leonardi, Massimo Cavazzana.

PARTITO DEMOCRATICO: Beatrice Lorenzin, Sandro Maculan, Alessandra Salardi, Davide Moro.

+ EUROPA: Giorgio Pasetto, Anne Parry, Mauro Speciale, Monica Bracco.

ALLENZA VERDI SINISTRA: Aurora Floridia, Enrico Bruttomesso, Beatrice Peruffo, Carmine Moreno Conte.

IMPEGNO CIVICO: Gregorio Donnarumma, Maria Grazia Bartolomei, Piercarlo Borgogelli Ottaviani, Luciana Merveglia.

AZIONE E ITALIA VIVA: Carlo Calenda, Daniela Sbrollini, Luciano Nobili, Manuela Nicoletti.

MOVIMENTO 5 STELLE: Barbara Guidolin, Giorgio Burlini, Caterina Scapin, Roberto Toniolo.

UNIONE POPOLARE: Ilaria Boniburini, Luca Cecchi, Debora Landi, Giuseppe Palomba.

ITALEXIT: Roberto Levi, Maria Letizia Albanese, Stefano Cobello, Nunzia Melchiorre.

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: Gina Lollobrigida, Simone Dalla Vecchia, Cristina Bomitali, Cristian Scapin.

VITA: Luca Teodori, Lina Spinelli, Alberto Poli, Vanessa Zuppa.

PARTITO ANIMALISTA: Natalia Buceatchi, Riccardo Szumski, Flavia Borella, Massimo Boccardo.

NOI DI CENTRO: Ildebrando Lava, Nicola Zuin, Ivo Marangon, Diego Ballarin.

ALTERNATIVA PER L'ITALIA: Tania Torresi, Filippo Sciortino, Silvana De Biasi, Nicolò Zamberlan.

GILET ARANCIONI: Emira Zhuri, Giuseppe Buonaiuto.

REFERENDUM E DEMOCRAZIA: Wilhelmine Shell Welby, Valerio Rimondini, Anna Spatarella.

Nel collegio uninominale i candidati sono: