Non eletti i veronesi di +Europa: «Vigileremo e faremo politica sul territorio»

Pronti a fare opposizione, nelle istituzioni e nelle piazze, partendo da un risultato elettorale definito «incoraggiante». I veronesi di +Europa non sono stati eletti in Parlamento, ma attraverso le elezioni di ieri, 25 settembre, alcuni rappresentanti del partito riusciranno a sedere nella Camera dei Deputati. «Loro nelle istituzioni e noi sul territorio, continueremo a fare politica per un paese libero, europeo, e moderno», hanno commentato i candidati non eletti Anna Lisa Nalin e Giorgio Pasetto.

«Ci sarà da vigilare, affinché la destra non faccia piombare l'economia in un baratro di nuovo debito pubblico, scaricandolo sui giovani - hanno aggiunto Nalin e Pasetto - E non ci allontani, mettendole in discussione, dalle politiche europee che rappresentano la nostra ultima possibilità di rilancio, isolandoci dai mercati internazionali e instaurando sovranismi».

Il risultato di +Europa in Veneto è «incoraggiante» per i due esponenti veronesi del partito. «Siamo sopra il 3%, con punte del 5% - hanno commentato - È un'affermazione importante, perché vuol dire che, nella regione più a destra d'Italia, c'è fame di libertà e diritti civili».

Analizzando la sua sconfitta, Nalin ha ridimensionato la vittoria dello sfidante leghista Lorenzo Fontana. «Ha vinto non certo grazie ai voti del suo partito, che incassa il peggior risultato di sempre».

Ma ancora una volta è all'ex alleato Carlo Calenda che Nalin e Pasetto riservano le parole più dure. Azione di Calenda e +Europa, da partiti confederati sono diventati partiti avversari in questa sfida elettorale. «Calenda, qualche giorno fa, parlava di sconfitta sotto il 10%, e sosteneva di essere l'argine alla destra - hanno concluso i veronesi di +Europa - Con meno dell'8 dimostrano invece di avere regalato seggi a Giorgia Meloni. Ma Calenda diceva anche che in Veneto avrebbe incassato il 20%, perché gli imprenditori lo amano. A quanto pare non è proprio così. Italia Viva e Azione che dicevano di voler far tornare Mario Draghi, ne hanno definitivamente reso vana l'agenda».