Orlando: «Preoccupazione alta sul caro energia, bisogna agire subito»

Dopo la chiusura del fine settimana, si sono riaperte questa mattina, 5 settembre, le contrattazioni finanziarie e c'era attesa per la reazione del mercato al braccio di ferro tra Russia e Unione Europea sul gas. L'annuncio di Ursula Von der Leyen di porre un tetto al prezzo ha scatenato la reazione di Mosca dove il leader Vladimir Putin punta a tenere chiusi i rubinetti del gasdotto Nord Stream. L'effetto immediato è che il prezzo del gas è tornato a salire toccando subito una punta di 290 euro al MWh (megawattora) e poi scendendo a 262 euro al MWh. Prezzo comunque più alto rispetto a quello di venerdì scorso.

L'oscillazione dei prezzi testimonia la speculazione in atto, ma al momento in Italia le cause sembrano interessare poco. La vera preoccupazione è evitare che le bollette di luce e gas pesino troppo sui bilanci di famiglie e imprese. «La preoccupazione per il caro energia è altissima ed è condivisa. E credo che il Governo interverrà con nuovi provvedimenti in aggiunta a quelli già presi». Questo ha dichiarato il ministro di welfare e lavoro Andrea Orlando durante un un incontro elettorale del Partito Democratico a Verona.

E l'intervento del Governo guidato da Mario Draghi potrebbe arrivare in questa settimana, come anticipato sempre dal ministro Orlando, che ha spiegato: «Lavoriamo su due fronti, quello europeo e quello nazionale. Non risolveremo tutto da soli. Ma bisogna agire subito e come Partito Democratico chiediamo risposte ancora più forti».

Ed anche la candidata veronese alla Camera per il PD Alessia Rotta ha sottolineato che l'abbassamento del costo dell'energia è una priorità per i dem. Oltre all'accesso alla cassa integrazione in presenza di particolari rincari energetici, attivato dal ministero retto da Orlando, Rotta ha ricordato «il lavoro fatto in questi mesi per ridurre gli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche e del gas, per rafforzare i bonus luce e gas e per concedere crediti di imposta alle imprese per le spese energetiche».

«Per il prossimo esecutivo proponiamo un nuovo contratto "bolletta luce sociale" per microimprese e famiglie con redditi medi e bassi e il raddoppio del credito di imposta per le aziende - ha annunciato Rotta - E continueremo a lavorare per ottenere un tetto europeo al prezzo del gas».