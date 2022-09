Ieri Moretti e oggi Orlando a Verona per sostenere i candidati del Partito Democratico

Oggi pomeriggio, 3 settembre, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando sarà a Verona per incontrare e sostenere i candidati scaligeri del Partito Democratico alle elezioni politiche del 25 settembre. L'appuntamento è alle 17 in Via Cappello.

In collaborazione con il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il dicastero di Orlando ha da poco avviato il bonus trasporti. Ed il ministro si è a lungo speso per concretizzare progetti come il salario minimo e il taglio del cuneo fiscale. Progetti che il Partito Democratico intende portare avanti per sostenere il potere di acquisto di salari e stipendi e per proteggere migliaia di posti di lavoro.

Orlando oggi sarà dunque a Verona per sostenere i candidati Alessia Rotta, Diego Zardini, Barbara Ferro, Giuseppe Mazza e Federica Foglia che si presentano per la Camera dei Deputati. I candidati veronesei del PD per il Senato della Repubblica sono invece Alessandra Salardi e Anna Maria Sterchele. Candidati che ieri si sono presentati alla cittadinanza al Parco di San Giacomo, a Borgo Roma, in compagnia dell'europarlamentare Alessandra Moretti.

I sondaggi danno la coalizione di centrodestra come favorita ed anche i candidati veronesi hanno riconosciuto la difficoltà di questa campagna elettorale. Difficile, però, sembrava anche l'elezione di Damiano Tommasi come sindaco di Verona, ma alla fine quella sfida è stata vinta. E proprio quella vittoria infonde ottimismo tra i candidati, secondo cui «niente è già scritto, insieme possiamo cambiare le cose e riprendere il cammino verso un rilancio dell'economia nel segno della sostenibilità e dell'innovazione».

Alcuni temi che saranno affrontati oggi da Orlandi sono già stati affrontati ieri come il taglio del cuneo fiscale «per dare più reddito ai lavoratori e alle lavoratrici», hanno dichiarato. Ma il tema più di attualità è il caro-energia e l'obiettivo del PD è contenere «la spesa energetica con la riduzione dei costi in bolletta» e porre «un tetto al prezzo del gas a livello europeo». Infine, sulla sanità, il Partito Democratico punta sulla medicina del territorio «a partire dai fondi già stanziati grazie al Pnrr per le nuove Case di Comunità e da un piano per l’assunzione di nuovi medici di base».