Elezioni, venerdì Letta è a Verona e sabato arriva il camper di +Europa

Per la coalizione di centrosinistra «la sfida elettorale non è ancora chiusa», come dichiarato dai candidati veronesi del PD dal camper del partito a San Bonifacio. E ad alimentare le speranze degli elettori scaligeri arriverà direttamente il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta.

Domani, 16 settembre, Letta sarà a Verona per un appuntamento elettorale in programma alle 10.30 in Piazza Bra. Il leader dei dem incontrerà i candidati, i simpatizzanti e i cittadini veronesi e poi andrà in visita al panificio Moulin de Païou di Corso Milano, uno dei partner del progetto Rebus per il recupero dei beni invenduti o inutilizzati condotto dalle Acli di Verona.

Mentre sabato 17 settembre a Verona arriverà il camper di +Europa. A bordo ci saranno attivisti e attiviste del partito, alcuni dei quali al primo voto politico. «Questa è un'altra dimostrazione della vicinanza di +Europa al territorio e ai giovani - ha dichiarato la candidata veronese Anna Lisa Nalin - Del resto proponiamo un programma-manifesto che s'intitola "una generazione avanti". I nostri attivisti incontreranno direttamente gli elettori e soprattutto i ragazzi per parlare del nostro progetto per un paese di libertà e diritti».