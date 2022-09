Seggi aperti domani: dove, come e quando votare e i fac simile delle schede elettorali

Domani, 25 settembre, dalle 7 alle 23, gli elettori veronesi potranno recarsi alle urne per votare i futuri componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il seggio a cui gli aventi diritto possono andare è indicato nella tessera elettorale. Tessera che gli elettori dovranno presentare al seggio insieme ad un documento di identità.

Dopo aver consegnato tessera elettorale e documento, gli elettori riceveranno due schede: una rosa per la Camera e una gialla per il Senato. Quella gialla sarà identica per tutti i veronesi, mentre quella rosa sarà di due tipi: una scheda per gli elettori dei comuni inseriti nel collegio uninominale Veneto 2 U07 e un'altra per gli elettori dei comuni inseriti nel collegio uninominale Veneto 2 - U06.

Come spiegato dal Ministero dell'Interno: «Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. Accanto al contrassegno delle singole liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale».

Per votare, è sufficiente tracciare un segno sul simbolo della lista prescelta. In questo caso, il voto vale anche per il candidato al collegio uninominale collegato alla lista. Si può però anche barrare solo il nome del candidato uninominale. In questo modo, il voto vale anche per la lista collegata al candidato o alla candidata oppure viene ripartito in maniera proporzione tra tutte le liste di coalizione che sostengono quel candidato o quella candidata. Il voto disgiunto non è possibile. Dunque non è possibile votare una candidato all'uninominale e una lista che non sono collegati. «L'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda, potendo esprimere nuovamente il proprio voto - ha specificato il Ministero dell'Interno - A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate».

Si consiglia, infine, di fare molta attenzione e di non sovrapporre le schede mentre si sta votando. Così si eviterà che il voto espresso su una scheda venga accidentalmente trasferito nella scheda sottostante.

Alle 23 di domani i seggi chiuderanno. E il primo dato che sarà accertato sarà quello definitivo dell'affluenza. Poi si procederà con lo scrutinio delle schede del Senato e infine con lo scrutinio delle schede per l'elezione della Camera.