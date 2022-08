Elezioni, ultimo giorno per la presentazione dei candidati. C'è Nalin per Più Europa

I partiti hanno tempo fino alle 20 di oggi, 22 agosto, per presentare le liste dei candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. I nomi di chi vuole farsi eleggere in Veneto devono essere consegnati negli uffici della Corte di Appello di Venezia entro stasera ed i maggiori partiti hanno atteso proprio quest'ultimo giorno per completare questo passaggio. Pochi, infatti, gli elenchi presentati ieri, tra cui quelli del Movimento 5 Stelle e di Unione Popolare, coalizione di sinistra capitanata dall'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

Fino a questa sera, dunque, i nomi dei candidati veronesi saranno ancora ipotetici, anche se alcuni sono già certi di avere un posto in lista, come ad esempio Diego Zardini e Alessia Rotta per il Partito Democratico. E ieri sera, anche la veronese Anna Lisa Nalin ha annunciato la sua candidatura. Nalin è stata inserita tra i candidati alla Camera nel collegio uninominale di Verona nella lista di Più Europa, partito di cui è portavoce in Veneto e membro della segreteria nazionale e della direzione. «Ci metterò tutto il mio impegno e tutte le mie energie per onorare il compito che mi è stato affidato», ha scritto Nalin su Facebook.

Il suo nome è stato inserito anche come capolista per Più Europa nel collegio plurinominale di Verona per la Camera ed in quello di Padova e di Vicenza. «Si tratta di una tornata elettorale complessa in cui si affronteranno visioni di Paese diverse in uno dei momenti storici più difficili per l'Italia e il suo futuro - ha dichiarato Nalin - Ci batteremo per i diritti come facciamo da sempre, per l'europeismo, il futuro dei giovani, la sostenibilità e per la crescita in antitesi alla chiusura espressa dal sovranismo economico».

Fuori dalla coalizione di centrosinistra trainata dal PD, c'è il duo formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. Nelle liste di questo tandem politico sarà sicuramente inserito il nome del veronese Davide Bendinelli e probabilmente anche quello di Maria Francesca Salzani.

Infine, sono quasi pronte le liste dei partiti di centrodestra. In Forza Italia, non ha trovato spazio per una ricandidatura in Senato Giuseppe Massimo Ferro, mentre alla Camera ci dovrebbe essere il nome di Flavio Tosi. Per Fratelli d'Italia, Ciro Maschio si ripresenterà come deputato. Nella Lega, Vito Comencini non sarà ricandidato alla Camera, ma si dovrebbero ripresentare Lorenzo Fontana, Roberto Turri e Vania Valbusa tra gli aspiranti deputati e Paolo Tosato per il Senato.